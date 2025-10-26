Kutasi Sándornak a mozi nem csak a munkahelye, hanem az élete is

A nagy klasszikus...

– A kedvenc filmem talán éppen ezért a Cinema Paradiso, amely fiúról szól, aki egy idősebb mozigépész mellé kerül, és a parányi Cinema Paradiso lesz az otthona. A vetítőterem és a gépház serdülőkorának legfontosabb helyszínei, ahol meghatározó élményekben van része. Hát ezzel én is így jártam. Bátran állíthatom, hogy az elmúlt évtizedek alatt nincs olyan szeglete az épületnek, amit nem ismertem volna meg.

– Nyilvánvaló a dolog, hiszen a mozigépészet mellé megjelent a karbantartó szakmai is, s a több mint hat évtizedes épületben egyre gyakrabban volt szüksége erre a tudására is.

– Minden helyiségéről tudnék történetet mesélni. De nem csak javításokról, hanem hajnalig tartó rendezvényekről, amikor már nem is volt érdemes haza menni, inkább a gépházban aludni. Nem, én soha nem iszok alkoholt, sőt nem is cigizek, egyszerűen vigyáztam a házra, és persze jól is éreztem magam. Fel is vagyok mindenre készülve van bent borotvám, ingem. Itt feladatok vannak, amiket el kell végezni. Ma például délelőtt az idősek otthonában vetítettem, de amikor oda felkészültem, visszarohantam, mert el kellett indítanom a jószolgálati otthon lakóinak itt bent a filmet, s majd ismét

az idősek otthona, hogy befejezzem a vetítést, s aztán ismét a mozi, hogy itt is rendben legyen minden, s már hamarosan kezdődik a délutáni mozi a kamarában. Aztán az esti vetítések… Ami előtt rendbe teszem a nézőteret, fogadom a nézőket, ha éppen ez a feladat.

– Elég sok főnököd volt, elég sok változáson ment át a mozi. Nem gondoltad soha, hogy itt hagyod?

– De egyszer igen. Olyan üzemeltette, aki nem szerette, s nem akarta jól csinálni. Akkor erősen gondolkoztam azon, hogy elmegyek. Aztán változott a helyzet, mostani főnökömmel nagyon jó együtt dolgozni, növekszik a nézőszám, s reméljük, hogy a felújítás után ez még inkább emelkedni fog. Jó tudom, hogy olyan nem lesz, mint az 90-es években. De hát, ez már egy más világ.

– A technológia is más…

– Ó, most már nincs filmszalag, winchesteren érkezik a film, indítókódokkal, amelyek még a lámpa számához is igazodnak, s csak meghatározott idejű vetítésre élnek, egy perccel sem tovább. Rettenetesen rövid betanítást követően álltunk neki digitálisan vetíteni, hát bizony az elején sokat telefonáltunk, hogy ezt vagy azt a problémát jelzi a gép, de mára már ez is a múlté.