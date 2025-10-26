2 órája
Kutasi Sándornak a mozi nem csak a munkahelye, hanem az élete is
Városunkban az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmával adják át a város egyik legnagyobb elismerését. Ez alkalommal Kutasi Sándor kapta meg a Dunaújvárosért díjat.
Azóta mióta ezt a cikket írtam nagyon sok dolog változott Kutasi Sándor életében. Így van ez rendjén az ember körül az évek múltjával változnak a dolgok, s ahogy a dolgok változnak, vele változunk mi is. A mozi is változott, a fenntartója is, sőt Kutasi Sanyi sem már csak mozigépész. De egy valami nem változott. A mozi. Az a mozi, ami nem csak a munkahelye, hanem az élete is. Gratulálunk a nemzeti ünnepünk alkalmával elnyert a Dunaújvárosért díjhoz. S azért a jó néhány évvel ezelőtti beszélgetésem teszem közzé e jeles esemény kapcsán, hogy jelezzem: Mindig, minden változik, de Kutasi Sanyinak a mozihoz fűződő szerelme örök.
Kutasi Sándor, a Dunaújvárosért díjazott
– Tudod, ha az élet ezt dobta nekem, akkor ebből kell kihozni a legtöbbet. Valószínűleg, ha utcaseprő lennék, azt is rendesen csinálnám. Még akkor is szépen alaposan söpörném fel a járdát, ha tudnám, hogy holnap újból kezdhetem. Hogy mitől van ez? Talán attól, hogy mozgáskorlátozottnak születtem. Nem mondom, hogy egyszerű volt elfogadni, hogy nekem mások a korlátaim, így a lehetőségeim, de amikorra ebbe beletörődtem , akkorra eldöntöttem,
hogy én ebből hozom ki a legtöbbet, én ebből kihozom a legtöbbet. Hát így is élek, s így is csinálom a dolgaim.
Kutasi Sándor azaz Kutasi Sanyi hitvallása van ezekben a mondatokban, de persze a hitvallás szóra erősen legyintene, mert a dolgok számára sokkal egyszerűbbek és kézen fekvőbbek. 14 éves kora óta ő a dunaújvárosi mozi mozigépésze, de sokkal inkább az épület, az „intézmény” része.
– Ki vagy te tulajdonképpen?
– Hivatalosan mozigépész vagyok. 14 éves koromtól 1988-tól töltöm be ezt a pozíciót. Édesapám rendőr volt, gyakran bejárt a moziba, felügyelni a dolgokat. „Kapcsolatai révén”előbb a bátyám került be a megüresedett mozigépészi helyre, majd amikor bevonult katonának én vettem át a munkáját. Közben… Annyira megszerettem ezt a világot, hogy itt is maradtam.
Tágra nyílt szemekkel hallgatom, ahogy meséli, hogy élete majdnem minden fontos eseménye a gépházban illetve az épületben zajlott. Itt lett férfivé, sőt a nagyobbik lánya is e falak között fogant.
– A kedvenc filmem talán éppen ezért a Cinema Paradiso, amely fiúról szól, aki egy idősebb mozigépész mellé kerül, és a parányi Cinema Paradiso lesz az otthona. A vetítőterem és a gépház serdülőkorának legfontosabb helyszínei, ahol meghatározó élményekben van része. Hát ezzel én is így jártam. Bátran állíthatom, hogy az elmúlt évtizedek alatt nincs olyan szeglete az épületnek, amit nem ismertem volna meg.
– Nyilvánvaló a dolog, hiszen a mozigépészet mellé megjelent a karbantartó szakmai is, s a több mint hat évtizedes épületben egyre gyakrabban volt szüksége erre a tudására is.
– Minden helyiségéről tudnék történetet mesélni. De nem csak javításokról, hanem hajnalig tartó rendezvényekről, amikor már nem is volt érdemes haza menni, inkább a gépházban aludni. Nem, én soha nem iszok alkoholt, sőt nem is cigizek, egyszerűen vigyáztam a házra, és persze jól is éreztem magam. Fel is vagyok mindenre készülve van bent borotvám, ingem. Itt feladatok vannak, amiket el kell végezni. Ma például délelőtt az idősek otthonában vetítettem, de amikor oda felkészültem, visszarohantam, mert el kellett indítanom a jószolgálati otthon lakóinak itt bent a filmet, s majd ismét
az idősek otthona, hogy befejezzem a vetítést, s aztán ismét a mozi, hogy itt is rendben legyen minden, s már hamarosan kezdődik a délutáni mozi a kamarában. Aztán az esti vetítések… Ami előtt rendbe teszem a nézőteret, fogadom a nézőket, ha éppen ez a feladat.
– Elég sok főnököd volt, elég sok változáson ment át a mozi. Nem gondoltad soha, hogy itt hagyod?
– De egyszer igen. Olyan üzemeltette, aki nem szerette, s nem akarta jól csinálni. Akkor erősen gondolkoztam azon, hogy elmegyek. Aztán változott a helyzet, mostani főnökömmel nagyon jó együtt dolgozni, növekszik a nézőszám, s reméljük, hogy a felújítás után ez még inkább emelkedni fog. Jó tudom, hogy olyan nem lesz, mint az 90-es években. De hát, ez már egy más világ.
– A technológia is más…
– Ó, most már nincs filmszalag, winchesteren érkezik a film, indítókódokkal, amelyek még a lámpa számához is igazodnak, s csak meghatározott idejű vetítésre élnek, egy perccel sem tovább. Rettenetesen rövid betanítást követően álltunk neki digitálisan vetíteni, hát bizony az elején sokat telefonáltunk, hogy ezt vagy azt a problémát jelzi a gép, de mára már ez is a múlté.
– Szereted a filmeket?
- Be kell vallanom, hogy nagyon kevés filmet nézek végig. Mert míg a nagyteremben megy a film, kezdődik a kamarában… a legtöbb filmet, amit szeretnék látni, otthon nézem meg youtube-ról, persze hónapokkal később.
– Vettél fel filmet mostanában?
– Ugyan már, hogy képzeled, nem csupán azért, mert törvénytelen, de én a moziért vagyok, én vagyok a mozigépész, hogyan tehetnék ilyent?
– A családod hogyan viseli el a munkádat?
– A nagy lányomat, féléves kora óta én nevelem, ez is egy olyan döntés volt, amit dobott a gép, s ehhez kellett az életemet alakítani. Kezdetben babaként vele jártam be dolgozni, mert az én gyerekem nevelését, gondozását nem akartam az édesanyámra hárítani, de amikor megismerkedtem a párommal, azóta nem kétséges, hogy egy család vagyunk.