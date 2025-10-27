Eseménydús napok Dunaújvárosban: vásár, új bár és közösségi kezdeményezések

október 27., hétfő

Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak koncertek és ünnepségek, hanem múltidéző és fejlesztési események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.

Duol.hu

Mozgalmas és eseménydús hetet zárt Dunaújváros: városunkban és környékén számos érdekes, szívet melengető és figyelemre méltó történés zajlott az elmúlt napokban. A hét egy klasszikussal indult – beharangoztuk az október 19-i dunaföldvári vásárt, amely évtizedek óta az egyik legnépszerűbb vidéki esemény, ahol az autóalkatrészektől a kisállatokig és a kézműves portékákig minden megtalálható. Ezt követően egy új szórakozóhely megnyitásáról számoltunk be: megnyitotta kapuit az Illúzió Bár, amely friss színfoltot hozott Dunaújváros éjszakai életébe. A piacok világába is ellátogattunk: bemutattuk a keceli Pásztor családot, akik immár 35 éve árulják zöldségeiket és gyümölcseiket a dunaújvárosi piacon. Pásztor Lászlóné, Zsuzsa mesélt nekünk a három és fél évtizednyi kitartásról, munkáról és vásárlókkal való barátságokról. A hét közepén ott jártunk a dunaföldvári vásáron is, ahol hatalmas tömeg, igazi vásári hangulat és rengeteg különleges áru várta a látogatókat. Ezután egy megható közösségi eseményről tudósítottunk: a Boldog Délután ételosztása ismét a törődésről, az összefogásról és az emberi kapcsolatok erejéről szólt. Az önkéntesek ezúttal is bebizonyították, hogy a figyelmesség apró gesztusai is nagy változást hozhatnak. Egy mezőfalvi fiatal fodrász inspiráló kezdeményezéséről is írtunk: ingyen nyírja az egyenruhásokat, ezzel tisztelegve munkájuk előtt – és nem véletlen, hogy már most rengetegen jelentkeztek hozzá. A hetet pedig ismét vásári forgatag zárta: október 26-án, vasárnap a Papírgyári úti vásártér telt meg élettel, ahol a megszokott bőséges kínálat és a hamisítatlan piaci hangulat várta a látogatókat. Íme, ezek voltak Dunaújváros történései! 

Dunaújváros történései
Dunaújváros történései a héten: vásárok, megindító történetek, új szórakozóhely megnyitója szerepelt. 

Hét a város életében – Dunaújváros történései

2025. október 20. – Hétfő

Október 19-én ismét forgalmas kirakodóvásár várja a látogatókat

Az október 19-ei vásári nap különleges alkalom lesz Dunaföldváron, hiszen a város országos hírű állat- és kirakodóvására– amely már régóta a helyi és környékbeli közösségek kedvelt eseménye – idén is várja az érdeklődőket.

Tovább olvasok 

2025. október 21. – Kedd

Új szórakozóhely nyílik Dunaújvárosban

 

Bővül a kikapcsolódási lehetőségek tárháza Dunaújvárosban. Új szórakozóhely nyitja meg kapuit, ahol élőzenés fellépések is lesznek.

Tovább olvasok 

2025. október 22. – Szerda

Harmincöt éve a dunaújvárosi piacon

 

Egy piac minden településnek a központja. Egy piacnak pedig vannak ikonikus alakjai. Közéjük tartozik a keceli Pásztor család, akik harmincöt éve kínálják a portékájukat a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon.

Tovább olvasok 

2025. október 23. – Csütörtök

Elképesztő tömeg Dunaföldváron: ilyen volt az országos kirakodóvásár (képgalériával, videóval)

 

A csípős reggeli időjárás ellenére hatalmas tömeg kelt útra, hogy felkeresse a híres Dunaföldvári Országos Állat- és Kirakodóvásárt, köznapi nevén a dunaföldvári vásárt. Az idei év egyik legnagyobb vásári forgataga alakult ki: a kínálat ezúttal is bőséges volt, a kíváncsiság pedig óriási – még ha a kereslet és a kínálat nem mindig talált is egymásra.

Tovább olvasok 

2025. október 24. – Péntek

Boldog Délután: Mert a szeretet nem csak karácsonykor van – videóval

 

Lezajlott a legutóbbi Boldog Délután, a szervezők szerint minden eddiginél szívhez szólóbb esemény kerekedett. A Boldog Délután ételosztása most is a közösségről, a törődésről és az emberi összetartozásról szólt csütörtökön.

Tovább olvasok 

2025. október 25. – Szombat

Ilyen sem volt még, vasárnap ingyen „megkopasztják” az egyenruhásokat

 

Volt haj, nincs haj, vagy ha volt is, most nem úgy fog állni! Különleges akciót hirdetett az egyik mezőfalvi fodrász. Ingyen nyírja az egyenruhásokat. Már most rengeteg a jelentkező a fiatal tehetségnél! Kipróbálná Ön is? Itt az alkalom!

Tovább olvasok 

2025. október 26. – Vasárnap

Vasárnap ismét kirakodóvásár lesz a városban

 

A szokásos bőséges választékkal, piaci hangulattal várja az érdeklődőket következő vásár Dunaújvárosban október 26-án, vasárnap a szokásos Papírgyári úti helyszínen.

Tovább olvasok 

