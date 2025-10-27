Eseménydús napok Dunaújvárosban: vásár, új bár és közösségi kezdeményezések

Mozgalmas és eseménydús hetet zárt Dunaújváros: városunkban és környékén számos érdekes, szívet melengető és figyelemre méltó történés zajlott az elmúlt napokban. A hét egy klasszikussal indult – beharangoztuk az október 19-i dunaföldvári vásárt, amely évtizedek óta az egyik legnépszerűbb vidéki esemény, ahol az autóalkatrészektől a kisállatokig és a kézműves portékákig minden megtalálható. Ezt követően egy új szórakozóhely megnyitásáról számoltunk be: megnyitotta kapuit az Illúzió Bár, amely friss színfoltot hozott Dunaújváros éjszakai életébe. A piacok világába is ellátogattunk: bemutattuk a keceli Pásztor családot, akik immár 35 éve árulják zöldségeiket és gyümölcseiket a dunaújvárosi piacon. Pásztor Lászlóné, Zsuzsa mesélt nekünk a három és fél évtizednyi kitartásról, munkáról és vásárlókkal való barátságokról. A hét közepén ott jártunk a dunaföldvári vásáron is, ahol hatalmas tömeg, igazi vásári hangulat és rengeteg különleges áru várta a látogatókat. Ezután egy megható közösségi eseményről tudósítottunk: a Boldog Délután ételosztása ismét a törődésről, az összefogásról és az emberi kapcsolatok erejéről szólt. Az önkéntesek ezúttal is bebizonyították, hogy a figyelmesség apró gesztusai is nagy változást hozhatnak. Egy mezőfalvi fiatal fodrász inspiráló kezdeményezéséről is írtunk: ingyen nyírja az egyenruhásokat, ezzel tisztelegve munkájuk előtt – és nem véletlen, hogy már most rengetegen jelentkeztek hozzá. A hetet pedig ismét vásári forgatag zárta: október 26-án, vasárnap a Papírgyári úti vásártér telt meg élettel, ahol a megszokott bőséges kínálat és a hamisítatlan piaci hangulat várta a látogatókat. Íme, ezek voltak Dunaújváros történései!

2025. október 20. – Hétfő

Október 19-én ismét forgalmas kirakodóvásár várja a látogatókat

Az október 19-ei vásári nap különleges alkalom lesz Dunaföldváron, hiszen a város országos hírű állat- és kirakodóvására– amely már régóta a helyi és környékbeli közösségek kedvelt eseménye – idén is várja az érdeklődőket.