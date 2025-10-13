1 órája
Amikor az örömöt gyász követte Dunaújvárosban!
Mozgalmas hét áll mögöttünk. Bemutatjuk a hét legfontosabb eseményeit, Dunaújváros történéseit.
Ez történt a héten: Hétfőn megnyílt a Nana’s Bisztró színes programokkal. Kedden tragikus baleset történt Kisapostagnál. Szerdán írtunk az EDDA Művek és a Mobilmánia, hamarosan esedékes koncertjéről. Csütörtökön a kisapostagi baleset tragédiájáról számoltunk be részletesen. Pénteken megemlékeztünk Juhász Gáborról, a Dunagyöngye Halászcsárda korábbi konyhafőnökéről. Szombaton ismét döbbenetes balesetről számoltunk be Dunaújvárosból, ahová mentőhelikopter is érkezett. Vasárnap a mezőfalvi tetoválóművész, Klics Bence nemzetközi sikereiről írtunk. Nézzük, Dunaújváros történései, amikről érdemes tudni.
Hét a város életében – Dunaújváros történései
2025. október 06. – Hétfő
Dunaújvárosi csoda - Fiatalos étterem nyílott a város szívében (képgalériával)
A hétfői nap legolvasottabb híre volt a Nana’s Bisztró nyitása a Semmelweis utcában. Légvárral, arcfestéssel, hennával és nem utolsósorban ínycsiklandó ételekkel várta első vendégeit a Nana’s Bisztró. A megnyitó hangulatos családi programokkal telt, melyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményt nyújtottak. Bár a délutánra tervezett MistyChristy koncert az esős időjárás miatt elmaradt, ez mit sem vett el az esemény sikeréből – a bisztró nyitása így is remek hangulatban zajlott.
Új étterem nyílott DunaújvárosbanFotók: Horváth László
2025. október 07. – Kedd
Halálos baleset történt Kisapostagnál, lezárták a 6-os főutat
A keddi legolvasottabb hír szerint tragikus baleset történt a 6-os főúton, Kisapostag közelében. Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd nagy erővel egy fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki a becsapódás következtében a roncsba szorult. A helyszínre érkező tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérültet, életét azonban már nem tudták megmenteni.
2025. október 08. – Szerda
Ingyenes rockfesztivál Dunaújvárosban az Eddával és a Mobilmániával
A szerdai nap legolvasottabb híre szerint a Hatoslottó megújulását ünneplő ingyenes programsorozat célja, hogy minden korosztályt megszólítson, és fesztiválhangulatot varázsoljon a kisebb településekre is. A Szerencse koncertek eddig is hatalmas sikert arattak, és most Dunaújvárosban jön a vármegye egyik legnagyobb dobása: az EDDA Művek és a Mobilmánia közös koncertje. A város igazi rockünnepre készül, ahol a klasszikus dallamok találkoznak a friss lendülettel. A belépés ezúttal is ingyenes, így bárki részese lehet a felejthetetlen élménynek.
2025. október 09. – Csütörtök
Mindenkinek csak segített – gyászolják a tragikus autóbaleset dunaföldvári áldozatát
A csütörtöki nap legolvasottabb híre volt a tragikus kimenetelű kisapostagi szörnyű baleset folytatása. Egy fiatal férfi autójával lesodródott az útról, majd nagy erővel egy fának csapódott. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a jármű motorja kiszakadt. A sofőr a roncsba szorult, és bár a tűzoltók mindent megtettek, életét már nem tudták megmenteni.
A Dunaföldváron élő fiatal halála megrázta a közösséget, sokan gyászolják. Egyik közeli barátjának édesapja a Tényeknek nyilatkozott az eset kapcsán.
2025. október 10. – Péntek
Elhunyt Dunaújváros elismert séfje, főztje az egész országból vonzotta a vendégeke
A pénteki nap legolvasottabb híre sajnálatos módon egy köztiszteletben álló vendéglátós elvesztéséről szólt. Elhunyt Juhász Gábor, a Dunagyöngye Halászcsárda korábbi konyhafőnöke, aki közel négy évtizeden át meghatározó alakja volt Dunaújváros vendéglátásának.
Pályafutása során generációk kóstolhatták meg legendás halászlevét, amely a város egyik védjegyévé vált. Neve összeforrt az országos hírű Dunagyöngye Halászcsárdával – sokak számára ő jelentette a hagyományos, mégis különleges gasztronómiai élményt. Távozása nagy veszteség a város közössége számára.
2025. október 11. – Szombat
Mentőhelikopter szállt le Dunaújvárosban, súlyos baleset történt - videóval
A szombati nap legolvasottabb híre szerint baleset történt délelőtt Dunaújvárosban, a Köztársaság úton. Egy rolleres és egy kerékpáros ütközött össze az Aranyvölgyi út és a Derkovits utca közötti szakaszon, a helyszínt a rendőrség lezárta.
A mentéshez földi egységek mellett mentőhelikopter is érkezett, amely az egyik közeli iskola udvarán szállt le. A helikopter végül nem sokkal fél tizenkettő előtt emelkedett a levegőbe.
2025. október 12. – Vasárnap
Amerikában is díjazták a mezőfalvi tetováló tehetségét
A vasárnapi nap legolvasottabb híre egy különleges mezőfalvi fiatalemberről szólt. Klics Bence sosem tanult rajzolni, és a családban sem volt sem festő, sem más művészi vénával megáldott rokon – tetováló pedig végképp nem. Mégis, amikor először kedvet kapott az alkotáshoz, azonnal tudta: a tetoválás lesz az útja.
Azóta emberi bőrre „karcolt” képei és figurái nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is elismerést váltottak ki. Egy amerikai versenyen elért ötödik helyezése kapcsán látogattunk el hozzá mezőfalvi szalonjába. A Piac téri kápolnával szemben megbúvó kis épületről talán nem is sejtené az arra járó, hogy egy valódi művészi csodavilág rejlik a falai mögött.