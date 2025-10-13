Amikor az örömöt gyász követte Dunaújvárosban!

Elolvasom

2025. október 09. – Csütörtök

Mindenkinek csak segített – gyászolják a tragikus autóbaleset dunaföldvári áldozatát

A csütörtöki nap legolvasottabb híre volt a tragikus kimenetelű kisapostagi szörnyű baleset folytatása. Egy fiatal férfi autójával lesodródott az útról, majd nagy erővel egy fának csapódott. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a jármű motorja kiszakadt. A sofőr a roncsba szorult, és bár a tűzoltók mindent megtettek, életét már nem tudták megmenteni.

A Dunaföldváron élő fiatal halála megrázta a közösséget, sokan gyászolják. Egyik közeli barátjának édesapja a Tényeknek nyilatkozott az eset kapcsán.

2025. október 10. – Péntek

Elhunyt Dunaújváros elismert séfje, főztje az egész országból vonzotta a vendégeke

A pénteki nap legolvasottabb híre sajnálatos módon egy köztiszteletben álló vendéglátós elvesztéséről szólt. Elhunyt Juhász Gábor, a Dunagyöngye Halászcsárda korábbi konyhafőnöke, aki közel négy évtizeden át meghatározó alakja volt Dunaújváros vendéglátásának.

Pályafutása során generációk kóstolhatták meg legendás halászlevét, amely a város egyik védjegyévé vált. Neve összeforrt az országos hírű Dunagyöngye Halászcsárdával – sokak számára ő jelentette a hagyományos, mégis különleges gasztronómiai élményt. Távozása nagy veszteség a város közössége számára.

2025. október 11. – Szombat

Mentőhelikopter szállt le Dunaújvárosban, súlyos baleset történt - videóval

A szombati nap legolvasottabb híre szerint baleset történt délelőtt Dunaújvárosban, a Köztársaság úton. Egy rolleres és egy kerékpáros ütközött össze az Aranyvölgyi út és a Derkovits utca közötti szakaszon, a helyszínt a rendőrség lezárta.

A mentéshez földi egységek mellett mentőhelikopter is érkezett, amely az egyik közeli iskola udvarán szállt le. A helikopter végül nem sokkal fél tizenkettő előtt emelkedett a levegőbe.

