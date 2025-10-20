Koncertek, emlékek és új kezdeményezések a városban

Mozgalmas hetet zárt Dunaújváros. Október 12-én a Mobilmánia és az Edda Művek adott koncertet a városban a Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozatának részeként. A hét során szomorú hírt is közöltünk: elhunyt Csontos István, az egykori Kőrösi iskola igazgatója, 91 éves korában. Nagyvenyimen hagyományos módon köszöntötték az évfordulós házaspárokat, míg Dunaújvárosban örömteli fejlemény, hogy megkezdődött az öltözőépület építése a DLSZ Arénában. A Szent Pantaleon Kórház felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező a személyazonosság igazolása. Ercsiből múltidéző cikket közöltünk a helyi katonai szolgálatról, archív fotókkal és emlékekkel illusztrálva. A hetet a nyolcadik Dunaújvárosi Szakképzés Napja zárta, amely a gyakorlati képzés és a helyi duális partnerek együttműködését emelte ki. Íme, ezek voltak Dunaújváros történései!

Dunaújváros történései a héten: koncertek, gyászhír, fejlesztés, múltidézés, szakképzés napja...

Fotó: Kricskovics Antal

Hét a város életében – Dunaújváros történései

2025. október 13. – Hétfő

Felforrt a hangulat az őszi hidegben Dunaújvárosban az Edda és a Mobilmánia koncertjén (képgalériával, videóval)

Fotó: Kricskovics Antal

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata tovább dübörgött Fejér vármegyében: október 12-én este a Mobilmánia és az Edda Művek adott koncertet Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton.

