Koncertek, emlékek és új kezdeményezések a városban

Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak koncertek és ünnepségek, hanem múltidéző és fejlesztési események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.

Duol.hu

Mozgalmas hetet zárt Dunaújváros. Október 12-én a Mobilmánia és az Edda Művek adott koncertet a városban a Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozatának részeként. A hét során szomorú hírt is közöltünk: elhunyt Csontos István, az egykori Kőrösi iskola igazgatója, 91 éves korában. Nagyvenyimen hagyományos módon köszöntötték az évfordulós házaspárokat, míg Dunaújvárosban örömteli fejlemény, hogy megkezdődött az öltözőépület építése a DLSZ Arénában. A Szent Pantaleon Kórház felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező a személyazonosság igazolása. Ercsiből múltidéző cikket közöltünk a helyi katonai szolgálatról, archív fotókkal és emlékekkel illusztrálva. A hetet a nyolcadik Dunaújvárosi Szakképzés Napja zárta, amely a gyakorlati képzés és a helyi duális partnerek együttműködését emelte ki. Íme, ezek voltak Dunaújváros történései! 

Dunaújváros történései
Dunaújváros történései a héten: koncertek, gyászhír, fejlesztés, múltidézés, szakképzés napja...
Fotó: Kricskovics Antal

Hét a város életében – Dunaújváros történései

2025. október 13. – Hétfő

Felforrt a hangulat az őszi hidegben Dunaújvárosban az Edda és a Mobilmánia koncertjén (képgalériával, videóval)

Fotó: Kricskovics Antal

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata tovább dübörgött Fejér vármegyében: október 12-én este a Mobilmánia és az Edda Művek adott koncertet Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton.

Tovább olvasok

EDDA és Mobilmánia - Hatoslottó Szerencsekoncert Dunaújvárosban

Fotók: Kricskovics Antal/mediaworks

2025. október 14. – Kedd

Elhunyt a legendás dunaújvárosi tanár és igazgató

GYÁSZ
 

Sokak által szeretett és kedvelt pedagógus, az egykori Kőrösi iskola igazgatójaként dolgozó Csontos István 91. életévében elhunyt. Egész pályafutását a nevelésnek, tanításnak szentelte.

Tovább olvasok 

2025. október 15. – Szerda

Házaspárok, akik kiállták az évek próbáját - galériával

Fotó: Horváth László - duol.hu

Szép hagyomány Nagyvenyimen az évfordulós házaspárok köszöntése. A Jubiláló párok újra megerősítették sok éve tett fogadalmaikat.

Tovább olvasok

2025. október 16. – Csütörtök

Elkezdődött a régóta várt fejlesztés kivitelezése Dunaújvárosban

 

A sikeres pályázat és előkészületek után megkezdődött a munka a DLSZ Arénában, ahol régi álom válik valóra az öltözőépület megépítésével.

Tovább olvasok 

2025. október 17. – Péntek

Fontos figyelmeztetés a Szent Pantaleon Kórháztól

 

A Szent Pantaleon Kórház felhívja a betegek figyelmét, hogy egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező a személyazonosság igazolása.

Tovább olvasok 

2025. október 18. – Szombat

Ercsi katonái – arcok egy eltűnt laktanya emlékezetéből

 

Az ercsi laktanya közel fél évszázadon át volt a magyar katonai történelem egyik meghatározó helyszíne. Falai között hidászok, híradósok, műszaki katonák és sorkatonák szolgáltak – ezrek, akik eltérő korszakokban, de ugyanazzal a kötelességtudattal viselték az egyenruhát. Az ercsi katonák most képeken köszönnek vissza.

Tovább olvasok 

2025. október 19. – Vasárnap

Több száz fiatal vett részt a Dunaújvárosi Szakképzés Napján (képgalériával)

 

Az idei volt a nyolcadik alkalom, amikor ünnepre gyűlt a dunaújvárosi szakképzés. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja ismét megerősítette: a gyakorlati képzés, a duális partnerek és a helyi intézmények együttműködése kulcsfontosságú a fiatalok pályaválasztásában.

Több száz fiatal a Dunaújvárosi Szakképzés Napján

Fotók: Dunaújvárosi SZC

Tovább olvasok 

 

 

 

 

 

 

