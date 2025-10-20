3 órája
Koncertek, emlékek és új kezdeményezések a városban
Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak koncertek és ünnepségek, hanem múltidéző és fejlesztési események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.
Mozgalmas hetet zárt Dunaújváros. Október 12-én a Mobilmánia és az Edda Művek adott koncertet a városban a Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozatának részeként. A hét során szomorú hírt is közöltünk: elhunyt Csontos István, az egykori Kőrösi iskola igazgatója, 91 éves korában. Nagyvenyimen hagyományos módon köszöntötték az évfordulós házaspárokat, míg Dunaújvárosban örömteli fejlemény, hogy megkezdődött az öltözőépület építése a DLSZ Arénában. A Szent Pantaleon Kórház felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező a személyazonosság igazolása. Ercsiből múltidéző cikket közöltünk a helyi katonai szolgálatról, archív fotókkal és emlékekkel illusztrálva. A hetet a nyolcadik Dunaújvárosi Szakképzés Napja zárta, amely a gyakorlati képzés és a helyi duális partnerek együttműködését emelte ki. Íme, ezek voltak Dunaújváros történései!
Hét a város életében – Dunaújváros történései
2025. október 13. – Hétfő
Felforrt a hangulat az őszi hidegben Dunaújvárosban az Edda és a Mobilmánia koncertjén (képgalériával, videóval)
A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata tovább dübörgött Fejér vármegyében: október 12-én este a Mobilmánia és az Edda Művek adott koncertet Dunaújvárosban, az alsó Duna-parton.
EDDA és Mobilmánia - Hatoslottó Szerencsekoncert DunaújvárosbanFotók: Kricskovics Antal/mediaworks
2025. október 14. – Kedd
Elhunyt a legendás dunaújvárosi tanár és igazgató
Sokak által szeretett és kedvelt pedagógus, az egykori Kőrösi iskola igazgatójaként dolgozó Csontos István 91. életévében elhunyt. Egész pályafutását a nevelésnek, tanításnak szentelte.
2025. október 15. – Szerda
Házaspárok, akik kiállták az évek próbáját - galériával
Szép hagyomány Nagyvenyimen az évfordulós házaspárok köszöntése. A Jubiláló párok újra megerősítették sok éve tett fogadalmaikat.
2025. október 16. – Csütörtök
Elkezdődött a régóta várt fejlesztés kivitelezése Dunaújvárosban
A sikeres pályázat és előkészületek után megkezdődött a munka a DLSZ Arénában, ahol régi álom válik valóra az öltözőépület megépítésével.
2025. október 17. – Péntek
Fontos figyelmeztetés a Szent Pantaleon Kórháztól
A Szent Pantaleon Kórház felhívja a betegek figyelmét, hogy egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező a személyazonosság igazolása.
2025. október 18. – Szombat
Ercsi katonái – arcok egy eltűnt laktanya emlékezetéből
Az ercsi laktanya közel fél évszázadon át volt a magyar katonai történelem egyik meghatározó helyszíne. Falai között hidászok, híradósok, műszaki katonák és sorkatonák szolgáltak – ezrek, akik eltérő korszakokban, de ugyanazzal a kötelességtudattal viselték az egyenruhát. Az ercsi katonák most képeken köszönnek vissza.
2025. október 19. – Vasárnap
Több száz fiatal vett részt a Dunaújvárosi Szakképzés Napján (képgalériával)
Az idei volt a nyolcadik alkalom, amikor ünnepre gyűlt a dunaújvárosi szakképzés. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja ismét megerősítette: a gyakorlati képzés, a duális partnerek és a helyi intézmények együttműködése kulcsfontosságú a fiatalok pályaválasztásában.