Elképesztő képek az 50-es évek Sztálinvárosából – arcok és történetek, amik megérintenek

Ha becsukjuk a szemünket, hallhatjuk a gyerekzsivajt a lakótelepi udvarokon, érezhetjük a friss kifli illatát a gyorskiszolgáló bolt előtt, vagy láthatjuk magunk előtt a főutcát. Sokan így emlékeznek vissza arra, milyen volt Dunaújváros régen: amikor még Sztálinvárosnak hívták, és minden új volt, minden a közös munkáról, a város építéséről szólt. Az ötvenes évek Sztálinvárosa nem csupán házak, gyárak és utcák sora volt: egy új közösség születése, ahol mindenki a maga módján kereste a helyét. A város fiatal volt, akárcsak lakói – tele reménnyel, küzdelemmel és apró örömökkel.

Így nevelkedtek a legkisebbek az 50-es évek Sztálinvárosában, ilyen volt Dunaújváros régen

Forrás: Fortepan / Peti Péter

Dunaújváros régen: egy város születése és mindennapjai

A Duna partján az ötvenes években új város született: Sztálinváros, a mai Dunaújváros. Az iparosítás zászlóshajójaként épült fel, a Dunai Vasmű köré szerveződve, és rövid idő alatt tízezrek otthonává vált. A semmiből nőtt ki, kukoricaföldek helyén, s a korszak embereinek életét alapjaiban formálta át. A szocialista nagyváros egyszerre volt a jövő ígérete és a hétköznapi küzdelmek színtere – tele lelkesedéssel, új lehetőségekkel, de korlátokkal is.

Gyermekkor és közösségi nevelés

A városba költöző fiatal családok számára az állami bölcsődék és óvodák jelentették a megoldást, hiszen a szülők többsége a gyárban vagy az építkezéseken dolgozott. A Fortepan egyik fotóján például egy csecsemőotthon teraszán láthatjuk a gyerekeket: apró ágyakban pihennek a szabad levegőn, fehér köpenyes gondozónők vigyáznak rájuk. Ez a kép jól mutatja, hogy a korszakban a közösségi nevelés korszerűnek számított, a friss levegőn altatás pedig a modern gyermekgondozás része volt.

Mindennapi élet és bevásárlás

Az ötvenes évek végére a mindennapok lassan kényelmesebbé váltak. 1958-ban nyílt meg a megye első gyorskiszolgáló boltja Sztálinvárosban. A vásárlás forradalmian új rendszerben zajlott: a belépő vásárló blokkot kapott, az egyes részlegek ráírták a vásárolt árut és az árat, majd azonnal kiadták. A végén a pénztárnál mindent egyben lehetett kifizetni – gyorsan, sorban állás nélkül.