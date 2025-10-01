október 1., szerda

Malvin névnap

Múltidéző életképek

1 órája

Elképesztő képek az 50-es évek Sztálinvárosából – arcok és történetek, amik megérintenek

Címkék#múltidéző#Dunaújváros#Sztálinváros#történelem

A Duna partján az ötvenes években új város született, amely hamarosan tízezrek otthona lett. Sokan nosztalgiával idézik fel, milyen volt Dunaújváros régen, amikor a kukoricaföldek helyén emelkedtek a modern lakóházak, és a közös munka lelkesedése átjárta a mindennapokat. A korszak emlékei ma is ott élnek a fotókon, a történetekben és a város utcáinak hangulatában.

Duol.hu
Elképesztő képek az 50-es évek Sztálinvárosából – arcok és történetek, amik megérintenek

Így éltek az 50-es évek Dunaújvárosában – fotók, amik visszarepítenek az időben

Forrás: Fortepan / Kiss Lajos

Ha becsukjuk a szemünket, hallhatjuk a gyerekzsivajt a lakótelepi udvarokon, érezhetjük a friss kifli illatát a gyorskiszolgáló bolt előtt, vagy láthatjuk magunk előtt a főutcát. Sokan így emlékeznek vissza arra, milyen volt Dunaújváros régen: amikor még Sztálinvárosnak hívták, és minden új volt, minden a közös munkáról, a város építéséről szólt. Az ötvenes évek Sztálinvárosa nem csupán házak, gyárak és utcák sora volt: egy új közösség születése, ahol mindenki a maga módján kereste a helyét. A város fiatal volt, akárcsak lakói – tele reménnyel, küzdelemmel és apró örömökkel.

Dunaújváros régen
Így nevelkedtek a legkisebbek az 50-es évek Sztálinvárosában, ilyen volt Dunaújváros régen
Forrás: Fortepan / Peti Péter

Dunaújváros régen: egy város születése és mindennapjai

A Duna partján az ötvenes években új város született: Sztálinváros, a mai Dunaújváros. Az iparosítás zászlóshajójaként épült fel, a Dunai Vasmű köré szerveződve, és rövid idő alatt tízezrek otthonává vált. A semmiből nőtt ki, kukoricaföldek helyén, s a korszak embereinek életét alapjaiban formálta át. A szocialista nagyváros egyszerre volt a jövő ígérete és a hétköznapi küzdelmek színtere – tele lelkesedéssel, új lehetőségekkel, de korlátokkal is.

Gyermekkor és közösségi nevelés

A városba költöző fiatal családok számára az állami bölcsődék és óvodák jelentették a megoldást, hiszen a szülők többsége a gyárban vagy az építkezéseken dolgozott. A Fortepan egyik fotóján például egy csecsemőotthon teraszán láthatjuk a gyerekeket: apró ágyakban pihennek a szabad levegőn, fehér köpenyes gondozónők vigyáznak rájuk. Ez a kép jól mutatja, hogy a korszakban a közösségi nevelés korszerűnek számított, a friss levegőn altatás pedig a modern gyermekgondozás része volt.

Mindennapi élet és bevásárlás

Az ötvenes évek végére a mindennapok lassan kényelmesebbé váltak. 1958-ban nyílt meg a megye első gyorskiszolgáló boltja Sztálinvárosban. A vásárlás forradalmian új rendszerben zajlott: a belépő vásárló blokkot kapott, az egyes részlegek ráírták a vásárolt árut és az árat, majd azonnal kiadták. A végén a pénztárnál mindent egyben lehetett kifizetni – gyorsan, sorban állás nélkül.

Egy helyi háziasszony így mesélte: „Paprikát, paradicsomot, burgonyát, szilvát, szódavizet és kenyeret vásároltam. Az egész bevásárlás mindössze 5-6 percet vett igénybe.” Az üzletbe még eszpresszógépet is szereltek, így eggyel több helyen lehetett kávét inni a városban – igazi modern nagyvárosi élményként.

Ünnepek és vásárok

A város ünnepi pillanatait a vásárok és közösségi rendezvények adták. 1958 augusztusában kétnapos vásárt rendeztek Sztálinvárosban, a vidámpark mellett. Mintegy hetven vállalat kínálta áruit, köztük iparcikkeket, mezőgazdasági terményeket, és hatalmas állatvásár is várta az érdeklődőket.

A szórakozásról sem feledkeztek meg: városnéző autóbuszok, sport- és kulturális programok, koncertek, valamint a „Nyírfácska” szovjet művészegyüttes fellépése színesítette a két napot. Augusztus 20-án az Országos Repülőnap hozott látványosságot – a vitorlázórepülők bemutatói mellett még sétarepülésre is vállalkozhattak a bátrabbak. A MÁV félárú jegyekkel segítette, hogy az egész országból érkezzenek vendégek. A vásár így nemcsak a város lakóinak, hanem a környéknek is igazi ünneppé vált.

Élet Dunaújvárosban az 1950-es években

Fotók: Fortepan

Utazás és nyitás a nagyvilág felé

A Fortepan másik fotóján vidám fiatal férfiakat látunk, akik egy hatalmas MÁVAUT-busz mellett pózolnak. Ez a busz kötötte össze a várost Budapesttel és a környező településekkel. Az utazás nemcsak közlekedés volt, hanem kapocs a külvilág felé, amely megnyitotta a fiatal város lakói előtt az ország nagyobb színtereit.

Zene, divat, fiatalság

Az ötvenes évek zenéjét még inkább a hivatalosan támogatott tánczene és népzenei feldolgozások jellemezték, de a fiatalok fülébe lassan eljutottak a nyugati dallamok is. A rádióból és titokban beszerzett lemezekről hallgatták a jazz és a rock and roll korai hangjait. A divat is kettős volt: a mindennapokban egyszerű ruhák és kendők, de aki tehette, zakóban, elegáns cipőben vagy divatos napszemüvegben próbált kitűnni. Egy-egy különleges ruhadarab megszerzése sokszor igazi kincset jelentett.

A filmvászonra került város – A kölyök (1959)

Az ötvenes évek végén Sztálinváros a filmvásznon is bemutatkozott: itt forgatták Szemes Mihály vígjátékát, a Kölyök című filmet, amelynek főszerepében Törőcsik Mari huncut és szerethető alakítása aratott sikert. A történet sajátosan a város új hangulatát ragadta meg: a modern utcasorok és a még álló barakkok együtt teremtették meg azt a világot, amely csak itt létezhetett. A film mulatságos párbeszédei, friss humora mellett a város képei is főszerepet kaptak, így a mozi egyszerre volt szórakoztató alkotás és a fiatal szocialista város bemutatkozása a nagyközönség előtt.

A velünk élő történelem 

Az 1950-es évek Sztálinvárosa egyedülálló volt Magyarország történetében. A semmiből nőtt ki, lakóinak új otthont, munkát és közösséget adott. A gyerekek a bölcsődékben és iskolákban nőttek fel, a felnőttek a gyárban dolgoztak, a háziasszonyok gyorskiszolgáló boltban vásároltak, az ünnepek és vásárok pedig közösségi élményeket teremtettek. A fiatalok divatot, zenét, szórakozást kerestek, s a város képei még a filmvászonra is felkerültek. Sztálinváros az ötvenes években egyszerre volt a jövő ígérete és a jelen mindennapjainak színtere. Az itt élők közös emléke az építkezés, a munkásévek és az apró örömök világa, amelynek hangulata ma is felidézhető a régi fotók és történetek segítségével.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
