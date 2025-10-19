október 19., vasárnap

Szén, sínek, hősi munkások

1 órája

Amikor a sínek Rétszilast a jövő városával kötötték össze

Címkék#Rétszilas#Sztálinváros#korszak#vasútvonal

Rétszilas neve 1954-ben került fel a térképre, amikor megnyílt a Sztálinvárosba vezető vasútvonal. Dunaújváros régen egészen más arcát mutatta – a filmhíradó felvételei ma már a múltat idézik meg, de a sínek még ma is őrzik a történetüket.

Varga Zsófia
Bebrits Lajos közlekedésügyi miniszter megnyitotta a vonalat

Forrás: filmhiradokonline.hu

1954 januárjában fekete-fehér filmkockákon elevenedik meg, ahogy Rétszilasból elindul a jövő felé tartó mozdony. Dunaújváros régen Sztálinváros néven épült, és az új vasútvonal éppen ehhez a fiatal iparvároshoz vezetett.

Dunaújváros régen
Dunaújváros régen még a jövő városának számított, ahol minden sínpár egy új korszak ígéretét hordozta.
Forrás: filmhiradokonline.hu

Dunaújváros régen a filmhíradó szemével

A korabeli felvételen Bebrits Lajos közlekedésügyi miniszter ünnepélyesen megnyitja a 33 kilométer hosszú szakaszt, amely nemcsak vasúti kapcsolatot, de szimbolikus hidat is jelentett a korszak nagy ipari álma, Sztálinváros felé. Az első úton ott voltak a vasútépítés legjobbjai, a „munkás hősök” – ahogy akkoriban nevezték őket.

A legnagyobb kihívást egy tizennyolc méter mély bevágás építése jelentette, ahol iszapos, vízbetöréses talajban kellett dolgozni. A filmhíradó szerint Virág Béla főmérnök vezetésével a munka határidő előtt elkészült, köszönhetően olyan embereknek, mint Szolnoki Imre kubikus, akit az építkezés egyik hősének neveztek.

Az új vasútvonalnak köszönhetően a Komlóról érkező szénszállítmányok útja Sztálinvárosba hatvan kilométerrel rövidült meg. Az első, kétezer tonnás szénszállítmányt a híradó patetikusan „Komló ajándékának” nevezte – az épülő város ipari szívét tápláló energia jelképeként.

A felvétel ma már történelmi kordokumentum: nemcsak egy vasútvonal születését örökítette meg, hanem egy olyan korszak lelkesedését is, amikor minden új sínpár a jövőbe vetett hit megtestesülése volt.

Retró képek

A Május 1. utca születése

Fotók: Fortepan

Retró fotókon a dunaújvárosi kemping

Így nézett ki Dunaújváros régen

Fotók: Fortepan

 

