Régi filmhíradó elevenedik meg

1 órája

Daruk, hegesztők és munkaverseny – a város, amely országos mozgalmat indított

Címkék#Sztálinváros#mozgalom#Klausz Alajos#nagykohó#teljesítmény#Dunaújváros

A Szakszervezetek XVIII. Kongresszusán elhangzott felhívásból országos mozgalom lett, amelynek gyökerei Sztálinvárosban voltak. Dunaújváros régen az iparosodás jelképének számított, ahol a kohó és a lakások egyszerre épültek.

Duol.hu
Daruk, hegesztők és munkaverseny – a város, amely országos mozgalmat indított

Dunaújváros régen – daruk, kohók és hősies építők korát idézve

Forrás: filmhiradokonline.hu

1953 februárjának végén különleges hír érkezett Sztálinvárosból: Klausz Alajos, a város legnagyobb ipari beruházásának, a nagykohónak a Kossuth-díjas főmérnöke a Szakszervezetek XVIII. Kongresszusán szólította meg az ország dolgozóit. Felhívása arról szólt, hogy március 20. és április 4. között tartsák meg a „Felszabadulási Hetet”, melynek keretében a munkások újabb termelési győzelmekkel kívánták bizonyítani hűségüket a Szovjetunióhoz. Izgalmas utazást tehetünk városunk történelmében a filmhíradó segítségével, amikor megtudhatjuk, milyen volt Dunaújváros régen

Dunaújváros régen
Dunaújváros régen – a város, amely példát mutatott az egész országnak
Forrás: filmhiradokonline.hu

Dunaújváros régen – amikor a várost munkaversenyek lelkesítették

A nagyszabású kezdeményezés mögött a sztálinvárosi építkezések dolgozói álltak, akik ekkoriban emberfeletti tempóban formálták az alig néhány éve kijelölt gyár- és városalap területét. A filmhíradó tanúsága szerint a Felszabadulási Hét első napján a nagykohó vezetői közösen vitatták meg a feladatokat: Klausz Alajos főmérnök mellett ott volt Pilter Pál, a majdani kohó vezetője, Szabó József vízmester és Borovszky Ambrus, a Vasmű helyettes igazgatója is.

A lendület azonnal érzékelhető volt. A kohó falazóinak teljesítménye megduplázódott, a 3-as számú léghevítő óriási fémszerkezetei pedig a darukezelők és hegesztők összehangolt munkájának köszönhetően néhány nap alatt emelkedtek a magasba. A brigádok egyre újabb vállalásokat tettek, hogy a Felszabadulási Hét végére minden feladatot teljesítsenek.

A mozgalom nem korlátozódott a Vasműre. A város lakásépítkezésein is új módszert vezettek be: előregyártott pillérekkel gyorsították a munkát, amellyel több mint tizenötezer munkaórát spóroltak meg. A sztálinvárosi kezdeményezés rövid idő alatt országos mozgalommá nőtte ki magát, amelyhez más városok és gyárak dolgozói is csatlakoztak.

Retró képek

A Május 1. utca születése

Fotók: Fortepan

Retró fotókon a dunaújvárosi kemping

Így nézett ki Dunaújváros régen

Fotók: Fortepan

 

