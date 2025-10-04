1 órája
Daruk, hegesztők és munkaverseny – a város, amely országos mozgalmat indított
A Szakszervezetek XVIII. Kongresszusán elhangzott felhívásból országos mozgalom lett, amelynek gyökerei Sztálinvárosban voltak. Dunaújváros régen az iparosodás jelképének számított, ahol a kohó és a lakások egyszerre épültek.
Dunaújváros régen – daruk, kohók és hősies építők korát idézve
1953 februárjának végén különleges hír érkezett Sztálinvárosból: Klausz Alajos, a város legnagyobb ipari beruházásának, a nagykohónak a Kossuth-díjas főmérnöke a Szakszervezetek XVIII. Kongresszusán szólította meg az ország dolgozóit. Felhívása arról szólt, hogy március 20. és április 4. között tartsák meg a „Felszabadulási Hetet”, melynek keretében a munkások újabb termelési győzelmekkel kívánták bizonyítani hűségüket a Szovjetunióhoz. Izgalmas utazást tehetünk városunk történelmében a filmhíradó segítségével, amikor megtudhatjuk, milyen volt Dunaújváros régen.
Dunaújváros régen – amikor a várost munkaversenyek lelkesítették
A nagyszabású kezdeményezés mögött a sztálinvárosi építkezések dolgozói álltak, akik ekkoriban emberfeletti tempóban formálták az alig néhány éve kijelölt gyár- és városalap területét. A filmhíradó tanúsága szerint a Felszabadulási Hét első napján a nagykohó vezetői közösen vitatták meg a feladatokat: Klausz Alajos főmérnök mellett ott volt Pilter Pál, a majdani kohó vezetője, Szabó József vízmester és Borovszky Ambrus, a Vasmű helyettes igazgatója is.
A lendület azonnal érzékelhető volt. A kohó falazóinak teljesítménye megduplázódott, a 3-as számú léghevítő óriási fémszerkezetei pedig a darukezelők és hegesztők összehangolt munkájának köszönhetően néhány nap alatt emelkedtek a magasba. A brigádok egyre újabb vállalásokat tettek, hogy a Felszabadulási Hét végére minden feladatot teljesítsenek.
A mozgalom nem korlátozódott a Vasműre. A város lakásépítkezésein is új módszert vezettek be: előregyártott pillérekkel gyorsították a munkát, amellyel több mint tizenötezer munkaórát spóroltak meg. A sztálinvárosi kezdeményezés rövid idő alatt országos mozgalommá nőtte ki magát, amelyhez más városok és gyárak dolgozói is csatlakoztak.
