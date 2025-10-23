Dunaújváros méltósággal emlékezett az 1956-os forradalom hőseire

Emlékezés a kopjafánál a hősökre – galériával, videóval

A hagyományokhoz híven a dunaújvárosi temetőben lévő kopjafánál tartották a város ünnepi megemlékezését. 1956-os forradalom és a szabadságharc emléke előtt tisztelegve számos szervezet és intézmény képviseltette magát az október 23-i ünnepi megemlékezésen.

Aki a dunaújvárosi mozizás jelképévé vált, Kutasi Sándor díjat és csillagot kapott – galériával, videóval

Ünnepélyes keretek között emlékezett Dunaújváros Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire október 22-én a Kultik Mozi nagytermében. Nemcsak a hősök előtt tisztelegtek, hanem egyben átadták a Dunaújvárosért díjat is.

Elképesztő tömeg Dunaföldváron: ilyen volt az országos kirakodóvásár (képgalériával, videóval)

A csípős reggeli időjárás ellenére hatalmas tömeg kelt útra, hogy felkeresse a híres Dunaföldvári Országos Állat- és Kirakodóvásárt, köznapi nevén a dunaföldvári vásárt. Az idei év egyik legnagyobb vásári forgataga alakult ki: a kínálat ezúttal is bőséges volt, a kíváncsiság pedig óriási – még ha a kereslet és a kínálat nem mindig talált is egymásra.

A remény és a félelem napjai – 1956 Sztálinvárosban

A történelem nagy pillanatai mindig ott élnek a hétköznapi emberek tetteiben is. 1956 Sztálinvárosban nemcsak a gyárak füstjéről és a munkások hangjáról szólt, hanem a szabadság iránti mély, közös vágyakozásról is.

