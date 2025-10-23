október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

29 perce

Dunaújváros méltósággal emlékezett az 1956-os forradalom hőseire

Címkék#környékbeli#Dunaújváros Önkormányzat#hagyomány#hírek#jelkép

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu
Dunaújváros méltósággal emlékezett az 1956-os forradalom hőseire

Emlékezés a kopjafánál a hősökre – galériával, videóval

A hagyományokhoz híven a dunaújvárosi temetőben lévő kopjafánál tartották a város ünnepi megemlékezését. 1956-os forradalom és a szabadságharc emléke előtt tisztelegve számos szervezet és intézmény képviseltette magát az október 23-i ünnepi megemlékezésen.

Tovább olvasok 

Aki a dunaújvárosi mozizás jelképévé vált, Kutasi Sándor díjat és csillagot kapott – galériával, videóval

Ünnepélyes keretek között emlékezett Dunaújváros Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire október 22-én a Kultik Mozi nagytermében. Nemcsak a hősök előtt tisztelegtek, hanem egyben átadták a Dunaújvárosért díjat is.

Tovább olvasok 

Elképesztő tömeg Dunaföldváron: ilyen volt az országos kirakodóvásár (képgalériával, videóval)

A csípős reggeli időjárás ellenére hatalmas tömeg kelt útra, hogy felkeresse a híres Dunaföldvári Országos Állat- és Kirakodóvásárt, köznapi nevén a dunaföldvári vásárt. Az idei év egyik legnagyobb vásári forgataga alakult ki: a kínálat ezúttal is bőséges volt, a kíváncsiság pedig óriási – még ha a kereslet és a kínálat nem mindig talált is egymásra.

Tovább olvasok 

A remény és a félelem napjai – 1956 Sztálinvárosban

A történelem nagy pillanatai mindig ott élnek a hétköznapi emberek tetteiben is. 1956 Sztálinvárosban nemcsak a gyárak füstjéről és a munkások hangjáról szólt, hanem a szabadság iránti mély, közös vágyakozásról is.

Tovább olvasok 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu