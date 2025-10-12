Dunaújváros is kap elektromos járművet – új korszak kezdődik a kórházban

A flottába tartozó gépkocsik között több kishaszonjármű is található, amelyek főként a kórházak belső szállítási igényeit hivatottak kiszolgálni. A beszerzés célja az intézmények működési karbonlábnyomának csökkentése, miközben hatékonyabb logisztikai működés valósul meg. Az első 12 autó már 2025. október 9-én megérkezett az OKFŐ diósároki központjába, onnan indulnak majd tovább a kijelölt kórházakhoz, köztük a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézethez is.