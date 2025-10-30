október 30., csütörtök

Dunaferr

1 órája

Új felszámoló irányítja a Dunarolling eljárását

Címkék#Dunarolling#Matiz Tünde Éva#Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft#felszámolóbiztos

A Dunaferr-csoport körüli gazdasági és iparpolitikai ügyek megoldása továbbra is kiemelt kormányzati figyelmet élvez. Új szakaszába lépett a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolási eljárása, hiszen a Dunarolling új felszámolót kapott.

Duol.hu

A Fővárosi Törvényszék két egymást követő döntésével állami kézbe került a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolási eljárása. A bíróság 2025. október 28-án felmentette a korábbi felszámolót, a De Lege lata Zrt.-t, és helyére a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölte ki. Másnap közzétették az új felszámolóbiztos nevét is: a társaság felszámolását ezentúl Matiz Tünde Éva irányítja, így a Dunarolling új felszámolót kapott. A lépés része annak a kormányzati folyamatnak, amely a Dunaferr-csoport felszámolásának állami felügyeletét erősíti, melynek részeként új kormánybiztost neveztek ki.

Dunarolling új felszámoló
A Dunaferr felszámolása új szakaszba lépett: kormánybiztos vezeti a folyamatot, majd a Dunarolling új felszámolót kapott. 

Egy nap – egy döntés: leváltották a De Lege lata Zrt. felszámolót

2025. október 28-án közzétett végzésében a bíróság hivatalból felmentette a Dunarolling felszámolási eljárását addig irányító De Lege lata Zrt. felszámolót, és helyére az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (NRN) jelölte ki. A bíróság felszólította az új felszámolót, hogy haladéktalanul jelentse be a felszámolóbiztos személyét. A döntés végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.

A Dunarolling új felszámolót kapott

A rákövetkező napon, 2025. október 29-én a törvényszék újabb végzést tett közzé, amelyben hivatalosan is nyilvánosságra hozta az új felszámoló személyét. 

A Dunarolling eszközeinek és ügyeinek rendezéséért a továbbiakban Matiz Tünde Éva felszámolóbiztos felel, aki a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. megbízásában jár el.

 A bírósági közlemény rögzítette a szakember hivatalos azonosító adatait és elérhetőségét is.

A dokumentum emlékeztetett: a felszámolási eljárás eredeti megindításának közzététele 2024. november 18-án történt, vagyis közel egy éve húzódik az ügy.

Állami kontroll alatt a felszámolás

A két egymást követő nap döntése egyértelmű üzenet: a kormány immár teljes kontrollt gyakorol a Dunarolling felszámolása fölött. Az NRN kijelölése azt jelenti, hogy a gazdaságstratégiai szempontból jelentős ipari cég sorsát nem piaci felszámoló, hanem állami szereplő koordinálja tovább.

Ez a gyakorlat illeszkedik az utóbbi hónapok lépéseihez, amelyek során a Dunaferr-csoport körüli felszámolási és reorganizációs eljárások felgyorsítása, valamint az állam által irányított, központosított szakmai kontroll került előtérbe.

Ki az új felszámolóbiztos?

A Dunarolling felszámolását átvevő Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló társaság, amely jogszabályi felhatalmazás alapján jár el stratégiailag kiemelt csőd- és felszámolási ügyekben. Az NRN kijelölése azt jelenti, hogy az eljárás a piaci felszámolói folyamat helyett állami szakmai felügyelet alatt folytatódik, figyelembe véve a Dunarolling mögött álló ipari és foglalkoztatási súlyt, valamint a Dunaferr-csoport ügyeinek nemzetgazdasági jelentőségét.

A bíróság az eljárás vezetésére Matiz Tünde Évát nevezte ki felszámolóbiztosnak, aki az NRN képviseletében jár el. A végzésben megjelölt fizetésképtelenségi szakértői igazolványa igazolja, hogy hivatalos jogosultsággal rendelkező szakember irányítja a folyamatot. A kijelölés célja az, hogy az átadás után a felszámolás szervezetten, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a lehető legnagyobb szakmai stabilitással folytatódjon.

Új fejezet a dunaújvárosi acélipar történetében

A Dunarolling esete a régió egyik legjelentősebb ipari egységének sorsát érinti. 

A felszámolás állami kézbe vétele azt jelzi, hogy a hatóságok stratégiai kérdésnek tekintik a vállalatcsoport ügyeinek rendezését, illetve a dunaújvárosi acélipar jövőjének biztosítását.

A következő hónapok döntőek lehetnek: az új felszámoló feladata nemcsak a hitelezői érdekek érvényesítése, hanem az üzemvagyon hatékony kezelése, valamint – ahol ez lehetséges – a termelési kapacitások és munkahelyek biztosítása is lesz.

