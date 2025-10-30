Új felszámoló irányítja a Dunarolling eljárását

A Fővárosi Törvényszék két egymást követő döntésével állami kézbe került a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolási eljárása. A bíróság 2025. október 28-án felmentette a korábbi felszámolót, a De Lege lata Zrt.-t, és helyére a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t jelölte ki. Másnap közzétették az új felszámolóbiztos nevét is: a társaság felszámolását ezentúl Matiz Tünde Éva irányítja, így a Dunarolling új felszámolót kapott. A lépés része annak a kormányzati folyamatnak, amely a Dunaferr-csoport felszámolásának állami felügyeletét erősíti, melynek részeként új kormánybiztost neveztek ki.

A Dunaferr felszámolása új szakaszba lépett: kormánybiztos vezeti a folyamatot, majd a Dunarolling új felszámolót kapott.

Egy nap – egy döntés: leváltották a De Lege lata Zrt. felszámolót

2025. október 28-án közzétett végzésében a bíróság hivatalból felmentette a Dunarolling felszámolási eljárását addig irányító De Lege lata Zrt. felszámolót, és helyére az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (NRN) jelölte ki. A bíróság felszólította az új felszámolót, hogy haladéktalanul jelentse be a felszámolóbiztos személyét. A döntés végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.

A Dunarolling új felszámolót kapott

A rákövetkező napon, 2025. október 29-én a törvényszék újabb végzést tett közzé, amelyben hivatalosan is nyilvánosságra hozta az új felszámoló személyét.

A Dunarolling eszközeinek és ügyeinek rendezéséért a továbbiakban Matiz Tünde Éva felszámolóbiztos felel, aki a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. megbízásában jár el.

A bírósági közlemény rögzítette a szakember hivatalos azonosító adatait és elérhetőségét is.

A dokumentum emlékeztetett: a felszámolási eljárás eredeti megindításának közzététele 2024. november 18-án történt, vagyis közel egy éve húzódik az ügy.

Állami kontroll alatt a felszámolás

A két egymást követő nap döntése egyértelmű üzenet: a kormány immár teljes kontrollt gyakorol a Dunarolling felszámolása fölött. Az NRN kijelölése azt jelenti, hogy a gazdaságstratégiai szempontból jelentős ipari cég sorsát nem piaci felszámoló, hanem állami szereplő koordinálja tovább.

Ez a gyakorlat illeszkedik az utóbbi hónapok lépéseihez, amelyek során a Dunaferr-csoport körüli felszámolási és reorganizációs eljárások felgyorsítása, valamint az állam által irányított, központosított szakmai kontroll került előtérbe.