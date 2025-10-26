50 perce
Friss fejlemények a Dunaferrnél, ezeket lehet most tudni
A felszámolás alatt álló egykori Dunai Vasmű körül az elmúlt hetekben is zajlottak az események, ezekből válogattunk összefoglaló cikkünkben.
A Dunaferr felszámolása új szakaszba lépett: a kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít az eljárásnak, és kormánybiztost bízott meg az irányításával. A Dunai Vasmű, illetve a Duna Furnace értékesítési eljárását megszüntették, miközben a volt dolgozók elhelyezkedését és vállalkozóvá válását támogató programok indultak szeptembertől.
Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását
A Dunaferr felszámolás 2025-ben kormánybiztos irányítása alatt folytatódik – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A döntés értelmében a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ügyeit. A lépés célja, hogy a Dunaferr-hez kapcsolódó eljárásokban állami felszámoló járjon el, ezzel biztosítva a magyar acélipar jövőjét és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését.
„Attól tartok, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”
A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A döntés hátteréről, várható következményeiről és a munkavállalók helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.
Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását
A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.
Az elbocsátott Dunai Vasmű dolgozóknak újabb célzott segítség
A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott vasműsök elhelyezkedését. Vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul szeptembertől a Dunaferr volt dolgozói számára.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!