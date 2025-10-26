Friss fejlemények a Dunaferrnél, ezeket lehet most tudni

A Dunaferr felszámolása új szakaszba lépett: a kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít az eljárásnak, és kormánybiztost bízott meg az irányításával. A Dunai Vasmű, illetve a Duna Furnace értékesítési eljárását megszüntették, miközben a volt dolgozók elhelyezkedését és vállalkozóvá válását támogató programok indultak szeptembertől.

A Dunaferr felszámolása új szakaszba lépett: kormánybiztos vezeti a folyamatot, a Dunai Vasmű dolgozóinak támogatói programok indultak.

DH-archív

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását

A Dunaferr felszámolás 2025-ben kormánybiztos irányítása alatt folytatódik – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A döntés értelmében a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ügyeit. A lépés célja, hogy a Dunaferr-hez kapcsolódó eljárásokban állami felszámoló járjon el, ezzel biztosítva a magyar acélipar jövőjét és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését.

„Attól tartok, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”

A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A döntés hátteréről, várható következményeiről és a munkavállalók helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.

Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.

Az elbocsátott Dunai Vasmű dolgozóknak újabb célzott segítség

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott vasműsök elhelyezkedését. Vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul szeptembertől a Dunaferr volt dolgozói számára.

