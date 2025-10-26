október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaújváros

3 órája

Friss fejlemények a Dunaferrnél, ezeket lehet most tudni

Címkék#Duna Furnace Dunai Vasmű Kft#Dunarolling Dunai Vasmű Kft#ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt#hírek#kormány#összefoglaló

A felszámolás alatt álló egykori Dunai Vasmű körül az elmúlt hetekben is zajlottak az események, ezekből válogattunk összefoglaló cikkünkben.

Duol.hu

A Dunaferr felszámolása új szakaszba lépett: a kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít az eljárásnak, és kormánybiztost bízott meg az irányításával. A Dunai Vasmű, illetve a Duna Furnace értékesítési eljárását megszüntették, miközben a volt dolgozók elhelyezkedését és vállalkozóvá válását támogató programok indultak szeptembertől.

Dunai Vasmű
A Dunaferr felszámolása új szakaszba lépett: kormánybiztos vezeti a folyamatot, a Dunai Vasmű dolgozóinak támogatói programok indultak.
DH-archív

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását

A Dunaferr felszámolás 2025-ben kormánybiztos irányítása alatt folytatódik – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A döntés értelmében a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ügyeit. A lépés célja, hogy a Dunaferr-hez kapcsolódó eljárásokban állami felszámoló járjon el, ezzel biztosítva a magyar acélipar jövőjét és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését.

Elolvasom a cikket

„Attól tartok, karácsonyra sok volt Dunaferr dolgozó kifogy a tartalékából”

 

A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A döntés hátteréről, várható következményeiről és a munkavállalók helyzetéről Magyar Zoltánnal, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgettünk.

Elolvasom a cikket

Leállították a Duna Furnace értékesítési eljárását

 

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.

Elolvasom a cikket

Az elbocsátott Dunai Vasmű dolgozóknak újabb célzott segítség

 

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott vasműsök elhelyezkedését. Vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul szeptembertől a Dunaferr volt dolgozói számára.

Elolvasom a cikket

 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu