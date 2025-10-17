Október 19-én ismét forgalmas kirakodóvásár várja a látogatókat

A dunaföldvári vásár országos ismertsége nem véletlen: autóalkatrészektől kezdve különleges állatokon át a legváltozatosabb portékákig igen sokféle árucikk kínálata megtalálható a vásárban.

A dunaföldvári vásár kínálata nagyon széles, azonban most nem lehet teljes a paletta

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Dunaföldvári vásár: vasárnap újra

Dunaföldvár 2025-ben kilenc alkalommal rendezi meg állat- és kirakodóvásárát, minden hónap harmadik vasárnapján – így október 19. is az eseménylistán szerepel. A helyszín az országos hírű vásár területe a 6-os főút mellett, amely hagyományosan igen nagy forgalmat vonz: sokszor tízezres nagyságrendű látogatót számolnak.

Az árusok között bérlettel működők és alkalmi eladók egyaránt jelen lesznek – az alkalmi árusoknak helypénzt és parkolási díjat kell fizetniük. A kínálat rendkívül széles: autóalkatrészek, háztartási cikkek, állatok, kézműves termékek, gázszerelvények, gasztronómiai finomságok – azaz szinte minden, ami szemnek és szájnak ingere.