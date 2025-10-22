Elképesztő tömeg Dunaföldváron: ilyen volt az országos kirakodóvásár (képgalériával, videóval)

A 6-os úton már kora délelőtt torlódás jelezte, hogy rengetegen érkeznek a dunaföldvári vásárra. Tíz óra után is csigatempóra váltott a forgalom, a türelmesebbek viszont így is eljutottak a helyszínre. A helyiek és a busszal érkezők közül sokan gyalog tették meg az utolsó kilométereket – nemcsak a mozgás, hanem a parkolási díj elkerülése miatt is. Van, aki a cél előtt már egy km-re letámasztja a gépet, hogy aztán gyalogszerrel haladjon tovább, amivel megspórolhatja a kifizetendő díjat, ami egy üdítő árát sem éri el...

A-tól Z-ig minden kapható volt a dunaföldvári vásárban, még gyümölcs is

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Egy kis dráma

És, ha már beértünk, még egy türelmi próbát kell teljesíteni: megtalálni azt a helyet, ahová beférünk. Kedélyesen, negyed óra alatt megoldható. Van ugyan egy javasolt haladási irány, amire a magukat nagymenőnek tartók persze csak azért is fittyet hánynak. Ezúttal is volt kettő, a helykeresés miatti az őrjöngéstől síró férfi, és olyanok is, akik egy autónyi helyért pénzt, vagy verést ajánlottak volna. Hogy ők hol járhattak a hét folyamán? A többiek szóra sem méltatták őket. Szerencsére a létszám egy százalékát sem érik el.

A dunaföldvári vásár szíve – illatok, hangok, emberek

Aki végre bejutott, azonnal magába szívhatta a vásár sajátos hangulatát. A pecsenyesütők, süteményes bódék és frissítők illata csábított, a vendéglátó standok környéke már a délelőtti órákban megtelt. A kínálat valóban „A-tól Z-ig” terjedt: bugylibicskától a kerti törpékig, illatszerektől a villanykutyákig mindent lehetett kapni – némi bizalommal akár „amerikai aranyzárjegyes” parfümöt is: „„ Főnök, itt ez mind aranyzárjegyes. Láthatod, hogy legális amerikai, hát mennyit kérjek érte, amikor én is nagyon drágán veszem…?!” Garanciát én sajnos nem adhatok rá.

Ínycsiklandó falatok Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Új színfoltok a kínálatban

A megszokott portékák mellett idén megjelentek a korrekt, igényes standok is – például téli ruházatot és autógumit árusító pavilonok. A vásár egyik kedvence egy jókedvű, erőművész alkatú, hangos, de úriember stílusú sült gesztenyeárus volt, akinek standja előtt folyamatos volt a sor.

Lovat ma sem vehettem

Mert sajna nem hoztak egyet sem a Dunaföldvári Országos Állat- és Kirakodóvásárra. Borjút sem. Szó szerint nagyon békés, kondis és szép, kettő, és három hónapos süldőket 20-30 –ért viszont kínáltak. Szerintem a legtürelmesebbek a kisállat kereskedők. Szegényeknek a szemük sem rebben, amikor ezredszer teszik föl a gyanúsan csengő vásárlói kérdéseket, és szépen válaszolnak is rá. A vasárnapi kedvencem: „azt mondta, hogy egyidősek és mindegyik pulyka. Akkor ezek hogy lehetnek kisebbek? – Mert ők a lányok, akik az állatvilágban kisebbre nőnek!” Szólt a kedves ismeretterjesztés. Kedvenceim most a gyönyörű májusi szürke ludak voltak, tízért adták darabjukat.