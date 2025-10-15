október 15., szerda

Nívódíj

33 perce

Szakmai díjat kapott a Dunaföldvári Vár különleges programja!

Címkék#Dunaföldvári Vár#Fekete kötény ’ programja#elismerés#Dunaföldvár#nívódíj

A Dunaföldvári Vár „Miért fekete a földvári kötény?” című múzeumpedagógiai programja Múzeumpedagógia Nívódíjat kapott.

Duol.hu

A díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ ítélte oda, összesen 24 kiállítóhely közül. A vidékről csak a Dunaföldvári Vár és a bajai Türr István Múzeum részesült elismerésben – írta társlapunk a teol.hu.

Dunaföldvári vár
A Dunaföldvári Vár „Miért fekete a földvári kötény?” programja Múzeumpedagógia Nívódíjat nyert, interaktív foglalkozásokkal a helyi történelemről.
Fotó: Forrás: Beküldött fotó

Dunaföldvári Vár interaktív programja a helyi történelemről

A program Berze-Nagy Ilona Lábuk nyomát elmosta a víz című regényét dolgozza fel, amely Dunaföldvár török kori történetét meséli el, és választ ad arra, miért fekete a földvári kötény. A foglalkozások papírszínházra épülnek, interaktív elemekkel kiegészítve, és korosztályonként különböző módon dolgozzák fel a témát: az óvodások varázskövekkel, mondókázással, az iskolások digitális kötényfestéssel, a szakiskolások pedig paprikás kalács sütésével ismerkedhetnek a helyi hagyománnyal.

A programban minden helyi oktatási intézmény részt vett, de a vidéki diákokat és osztálykirándulásokat is várják. A díj révén a Dunaföldvári Vár további szakmai és látogatói figyelmet remél.

Teljes cikk itt olvasható.

Korábban megírtuk, hogy a Dunaföldvári Vár változatos rendezvényeknek és programoknak adott már otthont, köztük többször a Múzeumok Éjszakája eseményének.

 

