Már online is követhetőek a testületi ülések

Dunaföldvár újabb lépést tett az átláthatóság és a lakossági tájékoztatás erősítése érdekében. Október végétől a képviselő-testületi ülések már nemcsak a kábeltelevízióban, hanem online formában is követhetők. A fejlesztésnek köszönhetően a Dunaföldvár képviselő-testületi ülései online közvetítése mostantól élőben és visszanézhetően is elérhető az Önkormányzati TV webportálján.

Dunaföldváron 2025. október 28-tól kezdődően a képviselő-testületi ülések már élőben és visszanézhető formában is elérhetők az Önkormányzati TV webportálján. Az új rendszer bevezetésével a lakosság számára jóval átláthatóbbá és könnyebben elérhetővé válik a testületi munka. Az online felületen lehetőség nyílik az ülések élő követésére, a korábbi felvételek visszanézésére, valamint arra is, hogy az érdeklődők napirendi pontonként, egyes szavazások vagy képviselői hozzászólások alapján tájékozódjanak.

A rendszer első alkalommal a 2025. október 28-i ülésen került használatba. Mivel ez volt az indulás napja, az adás során technikai szünetek, pillanatnyi egyeztetések és időszakos hangkimaradások is előfordulhattak, főként a mikrofonok bekapcsolásának elmaradása miatt. A városvezetés ezúton is kéri a nézők megértését.

Az ülések felvétele minden alkalommal az eseménnyel egy időben élőben, majd azt követően archív formában is elérhető az onkormanyzatitv.hu oldalon. A korábbi testületi ülések anyagai továbbra is megtekinthetők a Part-oldalak YouTube csatornáján. Emellett a közvetítések a megszokott módon a helyi kábeltelevízióban is sugárzásra kerülnek, így minden dunaföldvári lakos kényelmesen, többféle csatornán is nyomon követheti a város közéleti eseményeit.

