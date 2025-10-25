október 25., szombat

Árverés

1 órája

Dunai Vasmű: Ezek a felszámolás alatt álló ipari örökség árverésre bocsájtott vagyonelemei

Dunaújvárosban a felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. újabb vagyonelemei kerülnek kalapács alá, ezeket szedtük egy csokorban a cikkünkben.

Duol.hu

A felszámolás előrehaladtával ismét a figyelem középpontjába kerülnek a Dunaferr-tételek. A dunaújvárosi Vasmű tanműhelye és oktatási eszközei, valamint a legendás Vasmű Klub immár negyedszerre kerül bemutatásra, a minimálár nettó 64 millió forintra csökkent. Ritkaságnak számító tételek is szerepelnek: két dízelmozdonyt és tűzállóanyag-készletet kínálnak eladásra a Dunaferr nyilvános pályázatokon.

Dunaferr
Dunaferr: A dunaújvárosi Vasmű tanműhelye, Vasmű Klubja, dízelmozdonyok és tűzállóanyag-készlet árverésen.

A felszámoló értékesíti a Dunaferr tanműhelyét és az oktatási eszközeit

Az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. „felszámolás alatt” vagyonelemeinek értékesítésére nyilvános pályázatot hirdetett meg a felszámoló, a Honoratior Kft. Most a Dunaferr tanműhelye és az oktatási eszközök kerültek sorra.

Még olcsóbb lett a Vasmű Klub

 

A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. „f.a.” negyedik alkalommal hirdette meg a legendás kulturális központot értékesítésre. A minimálár ezúttal nettó 64 millió forintra csökkent – ez a korábbi, 85 milliós becsérték 75 százaléka. Újabb fejezetéhez érkezett a dunaújvárosi Vasmű Klub története.

Két dízelmozdonyt árvereznek a dunaújvárosi vasmű felszámolásából

 

Szokatlan tételek bukkantak fel az Elektronikus Értékesítési Rendszerben. A dunaújvárosi Vasmű felszámolása során két dízelmozdonyt is kalapács alá bocsátottak. A hirdetések érdekessége, hogy ezek az ipari óriások a megszokott ingatlanok és gépek mellett ritkán jelennek meg a nyilvános árverési felületen.

Dunaferr: tűzállóanyag-készletet hirdetnek meg

 

Tűzállóanyag-készletet kínálnak eladásra nyilvános pályázat keretében az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR). A Dunaferr felszámolási eljárása újabb tétellel bővül. A pályázatot Honoratior Kft., mint felszámoló, hirdette meg, a pályázati felhívás 2025. szeptember 18-án jelent meg.

