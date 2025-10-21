A döntés értelmében a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ügyeit. A lépés célja, hogy a Dunaferr-hez kapcsolódó eljárásokban állami felszámoló járjon el, ezzel biztosítva a magyar acélipar jövőjét és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését. A kormánybiztos feladata, hogy összehangolja a hazai acélipar fejlesztését célzó kormányzati stratégiát, valamint egyeztessen az állami felszámolóval és javaslatot tegyen a szükséges döntésekre.

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását Fotó: DH-archív

Új fejezet kezdődik a Dunaferr történetében

A közlemény szerint a kormánybiztos munkáját a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt végzi, a miniszterelnök irányítása mellett. A kormány ezzel a lépéssel nemcsak a dunaújvárosi iparvállalat jövőjét kívánja biztosítani, hanem a hazai acélipar hosszú távú stabilitását is megalapozni.

A Dunaferr helyzete az elmúlt években többször is bizonytalanná vált, ezért a mostani döntés stratégiai jelentőségű lehet a térség gazdasága és a munkahelyek megőrzése szempontjából.

Leállították a Duna Furnace eladását

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében megszűnt a Duna Furnace értékesítési eljárása. A bíróság a Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló döntését tette közzé a Cégközlönyben. A felszámoló szerint a Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság („felszámolás alatt”) értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes, ezért az eljárás megszüntetéséről határozott. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.