Elképesztő, gyógyszerek hatóanyagaival van tele a Duna vize

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt gyógyszerkészítményeit, a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról – derül ki a BENU Magyarország Zrt. reprezentatív kutatásából, számolt be a hirado.hu a portfolio.hu cikke alapján. Ezt igazolja az idén nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is. A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek, antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, Tisza és a Balaton vizének vizsgálata során.

A Duna mellett a Tisza és a Balaton vizéből tizennégy hatóanyagot azonosítottak

Fotó: Horváth László/archív

A három élővízből összesen 14-féle hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül.

A kutatás szakmai vezetője, Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja az élővízből vett minták eredményeit összegezve kiemelte, hogy egyelőre a hatóanyagok jelenlétének hatása az emberre elhanyagolható, ugyanakkor nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel.

Vigyék vissza a patikába, ne a Duna folyóban kössön ki a hatóanyag