1 órája
Elképesztő, gyógyszerek hatóanyagaival van tele a Duna vize
Többek között antidepresszánsok, szorongásoldók, nyugtatók, fogamzásgátlók és vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatóanyagait mutatták ki a Duna, Tisza és a Balaton vizének vizsgálata során.
A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt gyógyszerkészítményeit, a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról – derül ki a BENU Magyarország Zrt. reprezentatív kutatásából, számolt be a hirado.hu a portfolio.hu cikke alapján. Ezt igazolja az idén nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is. A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek, antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, Tisza és a Balaton vizének vizsgálata során.
A három élővízből összesen 14-féle hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül.
A kutatás szakmai vezetője, Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja az élővízből vett minták eredményeit összegezve kiemelte, hogy egyelőre a hatóanyagok jelenlétének hatása az emberre elhanyagolható, ugyanakkor nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel.
Vigyék vissza a patikába, ne a Duna folyóban kössön ki a hatóanyag
Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt javasolja, hogy a lejárt vagy fel nem használt gyógyszereket a fogyasztók ne a kukába dobják, és ne is húzzák le a lefolyón, hanem vigyék vissza egy gyógyszertárba, és adják le az arra kihelyezett gyűjtőládában.
Nem csak gyógyszerekkel szennyezzük a vizeket
A fényvédő készítmények UV-szűrő hatóanyagait vizsgálták a HUN-REN Központ kutatói a Balaton vizében és megdöbbentő számot kaptak: a nyári csúcsszezonban naponta akár 850 kilogramm (!) kémiai UV-szűrő hatóanyag juthat legnagyobb tavunkba.
A vízi környezet szempontjából elsősorban a kémiai UV-szűrők jelentenek problémát, mert fürdőzés közben ezek egy része lemosódik a bőrről, és így a tó vizébe kerül. És ez valójában nagy terhelést is jelent a Balaton élővilágának.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoportjának számításai alapján nyáron a Balatonba naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut. Nem meglepő tehát, hogy ezek a vegyületek kimutathatók a vízből, az üledékből és a vízi élőlényekből is – például algákból, kagylókból.
Az intézet kutatói három éve rendszeresen ellenőrzik a Balaton 13 népszerű strandját. A mérések során az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő vegyület koncentrációját követik nyomon, és értékelik azok ökológiai kockázatait is. A kutatások nemcsak a szennyezés mértékének feltárását célozzák. Laboratóriumi kísérletekben vizsgálják, milyen hatást gyakorolnak ezek az anyagok a vízi élőlényekre, és dolgoznak azon is, hogy hogyan lehetne hatékonyan eltávolítani ezeket a szennyező vegyületeket a vízből.