Elképesztő, gyógyszerek hatóanyagaival van tele a Duna vize

Címkék#Tisza#Balaton#BENU#gyógyszer#Duna#koncentráció#víz#kutatás

Többek között antidepresszánsok, szorongásoldók, nyugtatók, fogamzásgátlók és vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatóanyagait mutatták ki a Duna, Tisza és a Balaton vizének vizsgálata során.

Duol.hu

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt gyógyszerkészítményeit, a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról – derül ki a BENU Magyarország Zrt. reprezentatív kutatásából, számolt be a hirado.hu a portfolio.hu cikke alapján. Ezt igazolja az idén nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is. A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek, antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, Tisza és a Balaton vizének vizsgálata során.

Duna
A Duna mellett a Tisza és a Balaton vizéből tizennégy hatóanyagot azonosítottak
Fotó: Horváth László/archív

A három élővízből összesen 14-féle hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül.

A kutatás szakmai vezetője, Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja az élővízből vett minták eredményeit összegezve kiemelte, hogy egyelőre a hatóanyagok jelenlétének hatása az emberre elhanyagolható, ugyanakkor nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel.

Vigyék vissza a patikába, ne a Duna folyóban kössön ki a hatóanyag

Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt javasolja, hogy a lejárt vagy fel nem használt gyógyszereket a fogyasztók ne a kukába dobják, és ne is húzzák le a lefolyón, hanem vigyék vissza egy gyógyszertárba, és adják le az arra kihelyezett gyűjtőládában.

Nem csak gyógyszerekkel szennyezzük a vizeket

A fényvédő készítmények UV-szűrő hatóanyagait vizsgálták a HUN-REN Központ kutatói a Balaton vizében és megdöbbentő számot kaptak: a nyári csúcsszezonban naponta akár 850 kilogramm (!) kémiai UV-szűrő hatóanyag juthat legnagyobb tavunkba.

A vízi környezet szempontjából  elsősorban a kémiai UV-szűrők jelentenek problémát, mert fürdőzés közben ezek egy része lemosódik a bőrről, és így a tó vizébe kerül. És ez valójában nagy terhelést is jelent a Balaton élővilágának.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoportjának számításai alapján nyáron a Balatonba naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut. Nem meglepő tehát, hogy ezek a vegyületek kimutathatók a vízből, az üledékből és a vízi élőlényekből is – például algákból, kagylókból.

Az intézet kutatói három éve rendszeresen ellenőrzik a Balaton 13 népszerű strandját. A mérések során az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő vegyület koncentrációját követik nyomon, és értékelik azok ökológiai kockázatait is. A kutatások nemcsak a szennyezés mértékének feltárását célozzák. Laboratóriumi kísérletekben vizsgálják, milyen hatást gyakorolnak ezek az anyagok a vízi élőlényekre, és dolgoznak azon is, hogy hogyan lehetne hatékonyan eltávolítani ezeket a szennyező vegyületeket a vízből.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
