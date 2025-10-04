október 4., szombat

Fodalomtétel és avatás

Beiktatták a drogambulancia vezetőjét, átadták a felépülők felújított házát

Címkék#Zsámbok Lili#Református Szeretetszolgálat#kábítószer#istentisztelet#MRE Újváros Drogambulancia#függőség#Dunaújváros#Szertelen Ház#megerősítés#átadás

Kettős ünnepet tartott az MRE Újváros Drogambulancia, hálaadó istentiszteleten erősítették meg Zsámbok Lili intézményvezetői megbízását, illetve átadaták a felújított házat, ahol a felépülő szenvedélybetegek lakhatnak.

Gallai Péter

A Szertelen Ház, azaz az MRE Újváros Drogambulancia vezetőjének tavaly augusztusban nevezték ki Zsámbok Lilit. Most szeptemberben pedig a dunaújvárosi református templomban ünnepi istentiszteleten erősítették meg posztjában. Az alkalmon a Református Szeretetszolgálat és az általa fenntartott intézmények képviselői, a munkatársak, a felépülés útján járók és családtagjaik vettek részt, mindazok, akik részesei ennek a közösségnek – számolt be róla a Református Szeretetszolgálat közösségi oldala. A hálaadás légkörét közös ének, igehirdetés és imádság tette teljessé, melyet a házigazda Czeglédi Péter Pál lelkipásztor szolgálata vezetett. Beszédében rámutatott arra, az ambulancia küldetése, hogy „falakat romboljon le” és „templomokat építsen” – azaz elválasztó határokat bontson le, és új közösségeket, reményt építsen. 

drogambulancia
Az MRE Újváros Drogambulancia vezetőjét, Zsámbok Lilit istentiszteleten erősítettek meg pozíciójában
Fotó: Református Szeretetszolgálat

Az esemény kiemelt részeként dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatójának üzenetét tolmácsolta Kovács József, a Református Szeretetszolgálat hitéleti főigazgató-helyettese. Az intézményvezetői fogadalomtételt követően a társintézmények vezetői Selmeczi Lajos és Katona Viktor – személyes szavakkal köszöntötték Zsámbok Lilit. Bizonyságtételében Csernus Zoltán az MRE KIMM Drogterápiás Otthon munkatársa saját élettörténetén keresztül mutatta be a közösség támogató erejét.

A drogambulancia vezetője, Zsámbok Lili hálával emlékezett

Végül az intézményvezetőként megerősített Zsámbok Lili mondta el ünnepi beszédét. Hálával emlékezett meg mindazokról, akik segítették és segítik szolgálatában és elköteleződését fejezte ki a felépülő szenvedélybetegek érdekében végzett szolgálat mellett.

Az MRE Újváros Drogambulancia Facebook oldalának beszámolója szerint az alkalom áldással zárult, majd a résztvevők együtt sétáltak át a drogambulancia támogatott lakhatási szolgáltatást nyújtó házának ünnepélyes átadójára. 

Az újonnan felújított otthon kilenc felépülés útján járónak ad esélyt arra, hogy biztonságban, közösségben, szeretettel körülvéve építhessék új életüket.

 

