Beiktatták a drogambulancia vezetőjét, átadták a felépülők felújított házát

A Szertelen Ház, azaz az MRE Újváros Drogambulancia vezetőjének tavaly augusztusban nevezték ki Zsámbok Lilit. Most szeptemberben pedig a dunaújvárosi református templomban ünnepi istentiszteleten erősítették meg posztjában. Az alkalmon a Református Szeretetszolgálat és az általa fenntartott intézmények képviselői, a munkatársak, a felépülés útján járók és családtagjaik vettek részt, mindazok, akik részesei ennek a közösségnek – számolt be róla a Református Szeretetszolgálat közösségi oldala. A hálaadás légkörét közös ének, igehirdetés és imádság tette teljessé, melyet a házigazda Czeglédi Péter Pál lelkipásztor szolgálata vezetett. Beszédében rámutatott arra, az ambulancia küldetése, hogy „falakat romboljon le” és „templomokat építsen” – azaz elválasztó határokat bontson le, és új közösségeket, reményt építsen.

Az MRE Újváros Drogambulancia vezetőjét, Zsámbok Lilit istentiszteleten erősítettek meg pozíciójában

Fotó: Református Szeretetszolgálat

Az esemény kiemelt részeként dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatójának üzenetét tolmácsolta Kovács József, a Református Szeretetszolgálat hitéleti főigazgató-helyettese. Az intézményvezetői fogadalomtételt követően a társintézmények vezetői Selmeczi Lajos és Katona Viktor – személyes szavakkal köszöntötték Zsámbok Lilit. Bizonyságtételében Csernus Zoltán az MRE KIMM Drogterápiás Otthon munkatársa saját élettörténetén keresztül mutatta be a közösség támogató erejét.

A drogambulancia vezetője, Zsámbok Lili hálával emlékezett

Végül az intézményvezetőként megerősített Zsámbok Lili mondta el ünnepi beszédét. Hálával emlékezett meg mindazokról, akik segítették és segítik szolgálatában és elköteleződését fejezte ki a felépülő szenvedélybetegek érdekében végzett szolgálat mellett.

Az MRE Újváros Drogambulancia Facebook oldalának beszámolója szerint az alkalom áldással zárult, majd a résztvevők együtt sétáltak át a drogambulancia támogatott lakhatási szolgáltatást nyújtó házának ünnepélyes átadójára.