Új korszak a jogosítványoknál: fiatal sofőröknek keményebb szabályok, időseknek könnyítés!

Az Európai Uniónak világos célja van: egységesíteni a tagállamok vezetői engedélyeinek rendszerét és a közlekedési szabályokat. Ennek részeként 2033-tól mindenhol bevezetik a digitális jogosítványt – írta társlapunk a baon.hu.

2033-tól az EU-ban digitális jogosítvány: 15 évig érvényes, egyszerűsíti az adminisztrációt és új szabályokat hoz a sofőrnek.

Forrás: Canva

Új szabályok a digitális jogosítvány bevezetésével

2033-tól a digitális jogosítvány kiváltja a papíralapú engedélyt, és az EU egész területén 15 évig lesz érvényes. Az időseknél a megújítás módját és az orvosi vizsgálatokat a tagállamok határozzák meg, a háziorvosok pedig jelezhetik, ha valaki nem alkalmas a vezetésre.

A fiatal kezdő sofőrökre az első két évben szigorúbb szabályok – például alacsonyabb sebességhatárok és korlátozott jogosultságok – vonatkoznak a balesetek számának csökkentése érdekében. Az e-jogsi bevezetése egyszerűsíti az adminisztrációt és megkönnyíti a határokon átívelő közlekedést.

Változások a vezetői engedélynél

Korábban írtunk arról, hogy az Európai Unió rendelete alapján minden régi típusú jogosítványt 2033-ig le kell cserélni. A digitális jogosítvány bevezetésének egyik célja a közlekedésbiztonság növelése is, ami különösen fontos a helyi tapasztalatok fényében. Dunaújvárosban és környékén az elmúlt években több eset is rávilágított a felelőtlen vezetés veszélyeire: egy sofőr jogosítvány nélkül ült volán mögé, egy másik pedig drog hatása alatt vezetett.