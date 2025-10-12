október 12., vasárnap

Új korszak a jogosítványoknál: fiatal sofőröknek keményebb szabályok, időseknek könnyítés!

Szűk egy évtized alatt jelentős átalakuláson megy keresztül az európai közlekedés: 2033-tól minden uniós tagországban kötelező lesz a digitális jogosítvány használata. Az új szabályok különösen a kezdő és az idősebb sofőrökre lesznek hatással.

Mészáros Réka

Az Európai Uniónak világos célja van: egységesíteni a tagállamok vezetői engedélyeinek rendszerét és a közlekedési szabályokat. Ennek részeként 2033-tól mindenhol bevezetik a digitális jogosítványt – írta társlapunk a baon.hu.

Új szabályok a digitális jogosítvány bevezetésével

2033-tól a digitális jogosítvány kiváltja a papíralapú engedélyt, és az EU egész területén 15 évig lesz érvényes. Az időseknél a megújítás módját és az orvosi vizsgálatokat a tagállamok határozzák meg, a háziorvosok pedig jelezhetik, ha valaki nem alkalmas a vezetésre.
A fiatal kezdő sofőrökre az első két évben szigorúbb szabályok – például alacsonyabb sebességhatárok és korlátozott jogosultságok – vonatkoznak a balesetek számának csökkentése érdekében. Az e-jogsi bevezetése egyszerűsíti az adminisztrációt és megkönnyíti a határokon átívelő közlekedést.

Változások a vezetői engedélynél

Korábban írtunk arról, hogy az Európai Unió rendelete alapján minden régi típusú jogosítványt 2033-ig le kell cserélni. A digitális jogosítvány bevezetésének egyik célja a közlekedésbiztonság növelése is, ami különösen fontos a helyi tapasztalatok fényében. Dunaújvárosban és környékén az elmúlt években több eset is rávilágított a felelőtlen vezetés veszélyeire: egy sofőr jogosítvány nélkül ült volán mögé, egy másik pedig drog hatása alatt vezetett.

 

