1 órája
Új korszak a jogosítványoknál: fiatal sofőröknek keményebb szabályok, időseknek könnyítés!
Szűk egy évtized alatt jelentős átalakuláson megy keresztül az európai közlekedés: 2033-tól minden uniós tagországban kötelező lesz a digitális jogosítvány használata. Az új szabályok különösen a kezdő és az idősebb sofőrökre lesznek hatással.
Az Európai Uniónak világos célja van: egységesíteni a tagállamok vezetői engedélyeinek rendszerét és a közlekedési szabályokat. Ennek részeként 2033-tól mindenhol bevezetik a digitális jogosítványt – írta társlapunk a baon.hu.
Új szabályok a digitális jogosítvány bevezetésével
2033-tól a digitális jogosítvány kiváltja a papíralapú engedélyt, és az EU egész területén 15 évig lesz érvényes. Az időseknél a megújítás módját és az orvosi vizsgálatokat a tagállamok határozzák meg, a háziorvosok pedig jelezhetik, ha valaki nem alkalmas a vezetésre.
A fiatal kezdő sofőrökre az első két évben szigorúbb szabályok – például alacsonyabb sebességhatárok és korlátozott jogosultságok – vonatkoznak a balesetek számának csökkentése érdekében. Az e-jogsi bevezetése egyszerűsíti az adminisztrációt és megkönnyíti a határokon átívelő közlekedést.
Változások a vezetői engedélynél
Korábban írtunk arról, hogy az Európai Unió rendelete alapján minden régi típusú jogosítványt 2033-ig le kell cserélni. A digitális jogosítvány bevezetésének egyik célja a közlekedésbiztonság növelése is, ami különösen fontos a helyi tapasztalatok fényében. Dunaújvárosban és környékén az elmúlt években több eset is rávilágított a felelőtlen vezetés veszélyeire: egy sofőr jogosítvány nélkül ült volán mögé, egy másik pedig drog hatása alatt vezetett.
A szonda nem jelzett, mégis elvették jogosítványát a rendőrök
Benzin kell hozzá nem jogsi - gondolta a dunaújvárosi sofőr
A régi jogosítványok érvénytelenné válnak – mikor és hogyan kell cserélni?