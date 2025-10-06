október 6., hétfő

Két dunaújvárosi alpolgármester is jelölt a jövő évi választásokra Fejérben

Kiderült, kik lesznek a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltjei. A DK budapesti rendezvényén bemutatták azt a 106 politikust, akiket a párt indítani tervez a jövő évi választáson.

Duol.hu
Két dunaújvárosi alpolgármester is jelölt a jövő évi választásokra Fejérben

Szabó Zsolt (b) és Mezei Zsolt (k)

Fotó: DH-archív

Dunaújvárosban és környékén, azaz a Fejér 04-es számú választókörzetben Szabó Zsoltot tervezi indítani a Demokratikus Koalíció, ő jelenleg Dunaújváros gazdasági alpolgármestere. Még egy helyi alpolgármester is ringbe száll a jövő évi választásokon: Mezei Zsolt a Fejér 05-ös választókörzetben indul majd országgyűlési képviselőjelöltként 2026-ban.

Demokratikus Koalíció
Szabó Zsolt (b) és Mezei Zsolt (k) mindketten a -demokratikus Koalíció jelöltjei lesznek a párt nyilvánosságra hozott jelölti névsora szerint
Fotó: DH-archív

Fejér vármegyei további három választókerületében a Demokratikus Koalíció őket indítja

  • Földi Judit, országgyűlési képviselő – Fejér 01.
  • Strasszer József, a DK alapító tagja – Fejér 02.
  • Kertész Éva, megyei közgyűlési képviselő – Fejér megye 03.
