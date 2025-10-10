Az ősz szellemében a piacon

Talán érdemes egy kis időt áldozni a különböző magyar termékekre. Az idei esztendő valószínűleg nem aranyba foglalva jelenik majd meg az évkönyvekben. Ugyanis volt itt egyaránt fagy, aszály, jég. Ezek mind hatással voltak a magyar mezőgazdaságra. Az árukínálatra panasz nem lehet, mert a dunaújvárosi piacon a hazai termékekből, és az import déligyümölcsből nem volt hiány. Hogy nem volt jó az idei termés, azt a legjobban az árak bizonyítják.

Lassan itt az ideje a déligyümölcs fogyasztásának

Fotó: Agárdy Csaba

Például az őszibarack ára hónapok óta stagnál, nem beszélhetünk szezonális árról. A legjobb minőségért egész nyáron közel 2000 forintot kellett fizetni. Szilvát jó minőségben már 790 forintét megvásárolhattunk, az alma 699 forint, de vannak helyek, ahol már az 1000 forinthoz közelít egy kilogramm, ami már déligyümölcs ár. Nem véletlenül hoztuk szóba a déligyümölcsöket, mert lassan eljön azok vásárlásának az ideje. Nézzük meg, milyenek napjainkban az indulási pontok. A narancs kilója 1190 forintba, míg kivié 1290 forintba kerül. Azt viszont nehezen lehet felfogni, hogy a mangónak 680 forint darabja. Ezzel kapcsolatban kérdezhetjük: ugyan mit tudhat egy mangó ennyi pénzért?