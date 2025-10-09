13 perce
A Jézuska még nem most jön, de Rácalmáson már karácsony van - csodavilág
Nem mindennapos vállalkozásba kezdett egy család Rácalmáson. Egész évben karácsonyt szeretnének. Az első lépéseket már megtették a csodavilág felé.
A Pats-Belső család és a hatalmas világítógömb
Fotó: Amatőr fotó
Miről is van szó? Rácalmáson a Pats-Belső család hozott egy döntést, létrehozzák a Rácalmási Karácsonyi Csodavilágot. Pats-Belső Violával beszélgettünk arról, hogyan jött az ötlet, és mik az elképzeléseik. - A Rácalmási Karácsonyi Csodavilág ötlete tavaly májusban született. Az egész családunk számára nagyon fontos a karácsony, és arra gondoltunk, hogy létrehozunk egy csodavilágot, ami egész évben a karácsony meghitt szellemiségét tükrözi.
Májusi ötlet, és jött a csodavilág
A májusi ötletet tettek követték, és elkezdődött a csodavilág megépítése. Október harmadikától pedig látogatható a csodavilág.
– A tervünk az, hogy egész évben nyitva legyen a csodavilág. Most úgy gondoljuk, január végéig fogadjuk a látogatókat - tudtuk meg Viola asszonytól, aki néhány nem akármilyen számadatba avatott be minket.
– Jelenleg két kilométer füzér látható nálunk, 750 négyzetméteren pedig a díszítések köszöntenek ránk. Van egy négyméteres Mikulás-szánkónk, egy öt méter magas led fánk és egy négyméteres fénygömbünk. A belső területünkön 100 négyzetméteren öt karácsonyfa áll, különböző díszítésekkel, mind más színben. Fontos, hogy kivül-belül lehet fotókat készíteni. Mindezt mindenféle támogatás nélkül, a családunk és a barátaink teremtették meg.
Furcsa látvány lehettünk, amikor nyáron negyven fokban karácsonyfát díszítettünk.
– Higyjék el, munka, és két gyermek mellett ez nem olyan egyszerű dolog, éjszakákba nyúlóan dolgoztunk azért, hogy október elejére minden rendben legyen.
Csináld magad
Pats-Belső Violától megtudtuk, elsősorban kézműves díszeket, dekorációkat használnak, üvegből és kerámiából készülnek, amelyek jó részét ők maguk készítenek, de vásárolnak orosz, lengyel, szlovák és a magyar kézművesipart támogatandó, magyar termékeket.
Ami még nagyon lényeges, komoly, hosszú távú terveik vannak, a folyamatos fejlesztésen gondolkoznak. Már most vannak programjaik, lesz Grincs-látogatás, kézműves foglalkozás.
A látogatók messzebbről érkeznek
Arra a kérdésünkre, hogy az első csodavilágos év, első napjaiban milyen látogatottságot mérhettek, az alábbi választ kaptuk:
– Érdekes módon, a környékből jóval kevesebben jöttek el hozzánk, mint Fejér vármegye távolabbi településeiről és a szomszédos vármegyékből. Meglepően sokan látogattak meg minket Budapestről is.
A Rácalmási Karácsonyi Csodavilág hétfőn és csütörtökön zárva tart, de ez nem teljesen így igaz, mivel hétfőnként a csoportokat, leginkább a gyerekeket várják. Ami bizonyos: nem mindennapos a rácalmási kezdeményezés, sőt, azt is mondhatnánk, a könyékünknek hiánypótló attrakciója.