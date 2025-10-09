A Jézuska még nem most jön, de Rácalmáson már karácsony van - csodavilág

Miről is van szó? Rácalmáson a Pats-Belső család hozott egy döntést, létrehozzák a Rácalmási Karácsonyi Csodavilágot. Pats-Belső Violával beszélgettünk arról, hogyan jött az ötlet, és mik az elképzeléseik. - A Rácalmási Karácsonyi Csodavilág ötlete tavaly májusban született. Az egész családunk számára nagyon fontos a karácsony, és arra gondoltunk, hogy létrehozunk egy csodavilágot, ami egész évben a karácsony meghitt szellemiségét tükrözi.

A csodavilág bejárata

Fotó: amatőr felvétel

Májusi ötlet, és jött a csodavilág

A májusi ötletet tettek követték, és elkezdődött a csodavilág megépítése. Október harmadikától pedig látogatható a csodavilág.

– A tervünk az, hogy egész évben nyitva legyen a csodavilág. Most úgy gondoljuk, január végéig fogadjuk a látogatókat - tudtuk meg Viola asszonytól, aki néhány nem akármilyen számadatba avatott be minket.

– Jelenleg két kilométer füzér látható nálunk, 750 négyzetméteren pedig a díszítések köszöntenek ránk. Van egy négyméteres Mikulás-szánkónk, egy öt méter magas led fánk és egy négyméteres fénygömbünk. A belső területünkön 100 négyzetméteren öt karácsonyfa áll, különböző díszítésekkel, mind más színben. Fontos, hogy kivül-belül lehet fotókat készíteni. Mindezt mindenféle támogatás nélkül, a családunk és a barátaink teremtették meg.

Furcsa látvány lehettünk, amikor nyáron negyven fokban karácsonyfát díszítettünk.

– Higyjék el, munka, és két gyermek mellett ez nem olyan egyszerű dolog, éjszakákba nyúlóan dolgoztunk azért, hogy október elejére minden rendben legyen.

Csináld magad

Pats-Belső Violától megtudtuk, elsősorban kézműves díszeket, dekorációkat használnak, üvegből és kerámiából készülnek, amelyek jó részét ők maguk készítenek, de vásárolnak orosz, lengyel, szlovák és a magyar kézművesipart támogatandó, magyar termékeket.

Ami még nagyon lényeges, komoly, hosszú távú terveik vannak, a folyamatos fejlesztésen gondolkoznak. Már most vannak programjaik, lesz Grincs-látogatás, kézműves foglalkozás.

A látogatók messzebbről érkeznek

Arra a kérdésünkre, hogy az első csodavilágos év, első napjaiban milyen látogatottságot mérhettek, az alábbi választ kaptuk: