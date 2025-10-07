október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyre nehezebb

1 órája

Paprikás Laci standja a piacon

Címkék#Paprikás Laci#csili#gyümölcspiac#bocskor kápia#Mexikó

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon több legendás árussal találkozhatunk nap mint nap. Közéjük tartozik a Paprikás Laci standja remek csili kínálattal.

Agárdy Csaba
Paprikás Laci standja a piacon

Kátai Csilla és az ő paprikái

Fotó: Agárdy Csaba

Bár már nem a Paprikás Laci árul, mivel a dunaújvárosi vásárlók körében népszerű Laci sajnos már nincs közöttünk. Az üzletet a felesége, Kátai Csilla viszi tovább a lányával. A Paprikás Laci standjáról tudni kell, hogy nagyon sokféle csilipaprikát árulnak. De hazai termékek is megtalálhatók náluk, mint például a bocskor-, vagy a kápiapaprika. Kátai Csillától megtudtuk, hogy Sztálinvárosban született, kézilabdázott, emellett kertész üzemmérnökként végzett. Azután elkerült Dunaújvárosból, Tompán termelőszövetkezetben volt ágazatvezető a paradicsom és a paprika tartozott hozzá. 1996-ban költözött vissza, de nem is Dunaújvárosba, hanem Daruszentmiklósra. A házuknál kicsiben kezdték a termesztést, mindent önerőből termeltek. 

csili
A "Paprikás Laci" standján válogathatunk bőven csiliből is
Fotó: Agárdy Csaba

A férje kezdett el a csilivel foglalkozni

A férjem kezdett el piacozni, a csilipaprikákat a mai napig szántóföldön termesztjük. Hogyan került a csili a kínálatunkba? A férjem akkor már évek óta a piacon volt, és volt egy törzsvásárlója, aki Mexikóból hozott neki paprikákat. Azoknak a magjaiból kezdtünk el csilit termelni.

Kátai Csilla elmondta, hogy februárig munka mellett vitte a családi vállalkozást. Most a lányával megosztva csinálják. Ő jár a piacra, a lánya pedig otthon a kertészeben dolgozik. Arra a kérdésünkre, hogy melyek a legnépszerűbb termékeik, azt a választ kaptuk, hogy a hazaiak közül a bocskor-, a kápia- és a pritaminpaprika iránt van a legnagyobb kereslet. A csípősök közül pedig a jalapeno, a magyar cseresznye és a habanero a legnépszerűbb. Azt is megtudtuk, hogy kialakult már számukra egy komoly törzsvásárlói gárda, egymásnak adják a kilincset. Ha őstermelőtől szeretnének csilit vásárolni, őket ajánlják. 

Az idei forgalom kapcsán Kátai Csilla elmondta, az augusztus volt a legjobb hónap, mert már akkor volt csili, széles volt a kínálatuk. 

Bár a szezon nagyon nehezen indult, a legnagyobb problémának azt tartja, hogy a piac haldoklik, harmadannyi árut tudnak eladni, mint néhány évvel ezelőtt. A vasmű bezárását ők is érzik, a fiatalok pedig a multikban vásárolnak, mert ott egy helyen megkapnak mindent. Sajnos a piacon inkább sétáló embereket látnak, mint vásárlót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu