Paprikás Laci standja a piacon

Bár már nem a Paprikás Laci árul, mivel a dunaújvárosi vásárlók körében népszerű Laci sajnos már nincs közöttünk. Az üzletet a felesége, Kátai Csilla viszi tovább a lányával. A Paprikás Laci standjáról tudni kell, hogy nagyon sokféle csilipaprikát árulnak. De hazai termékek is megtalálhatók náluk, mint például a bocskor-, vagy a kápiapaprika. Kátai Csillától megtudtuk, hogy Sztálinvárosban született, kézilabdázott, emellett kertész üzemmérnökként végzett. Azután elkerült Dunaújvárosból, Tompán termelőszövetkezetben volt ágazatvezető a paradicsom és a paprika tartozott hozzá. 1996-ban költözött vissza, de nem is Dunaújvárosba, hanem Daruszentmiklósra. A házuknál kicsiben kezdték a termesztést, mindent önerőből termeltek.

A "Paprikás Laci" standján válogathatunk bőven csiliből is

Fotó: Agárdy Csaba

A férje kezdett el a csilivel foglalkozni

– A férjem kezdett el piacozni, a csilipaprikákat a mai napig szántóföldön termesztjük. Hogyan került a csili a kínálatunkba? A férjem akkor már évek óta a piacon volt, és volt egy törzsvásárlója, aki Mexikóból hozott neki paprikákat. Azoknak a magjaiból kezdtünk el csilit termelni.

Kátai Csilla elmondta, hogy februárig munka mellett vitte a családi vállalkozást. Most a lányával megosztva csinálják. Ő jár a piacra, a lánya pedig otthon a kertészeben dolgozik. Arra a kérdésünkre, hogy melyek a legnépszerűbb termékeik, azt a választ kaptuk, hogy a hazaiak közül a bocskor-, a kápia- és a pritaminpaprika iránt van a legnagyobb kereslet. A csípősök közül pedig a jalapeno, a magyar cseresznye és a habanero a legnépszerűbb. Azt is megtudtuk, hogy kialakult már számukra egy komoly törzsvásárlói gárda, egymásnak adják a kilincset. Ha őstermelőtől szeretnének csilit vásárolni, őket ajánlják.

Az idei forgalom kapcsán Kátai Csilla elmondta, az augusztus volt a legjobb hónap, mert már akkor volt csili, széles volt a kínálatuk.

Bár a szezon nagyon nehezen indult, a legnagyobb problémának azt tartja, hogy a piac haldoklik, harmadannyi árut tudnak eladni, mint néhány évvel ezelőtt. A vasmű bezárását ők is érzik, a fiatalok pedig a multikban vásárolnak, mert ott egy helyen megkapnak mindent. Sajnos a piacon inkább sétáló embereket látnak, mint vásárlót.