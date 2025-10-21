Nemesek találkozója az adonyi kúriában a Csáky-családdal is

– Honnan jött az ötlet, hogy Adonyban tartanak egy családi találkozót?

– Az összejövetel célja gróf Zichy Nándor és Lívia grófnő – akik az én dédszüleim - emlékét megőrizni. Családunk szülőföldjén ez volt az első találkozásunk, de szeretném, ha ebből hagyomány lenne, és évente találkoznánk. Nagyon jól éreztük magunkat. Úgy gondoljuk, minden évben más-más programot találunk ki, de ami biztos, a családi sírhelyet mindig meglátogatjuk.

– El nem tudom képzelni, hogy milyen érzés lehet, hogy bármerre járnak az országban „belebotlanak” egy családi kastélyba. Például most Adonyban milyen érzések fogták el?

– 1960-ban születtem, rokonságban vagyok szinte a teljes magyar arisztokráciával. Engem annyira már nem érint meg látni a családi kastélyokat, mint az előttem lévő generációkat. Inkább az bánt, hogy mennyire fájhatott a kommunista hatalomátvétel a nagymamám családjának.

– Ha ellátogat egy egykor a családjukban lévő kastélyba, ami múzeumként működik, és belépőjegyet kell vásárolni, arra hogyan reagál?

– Nem veszek jegyet, de ha szívesen fogadnak, akkor boldog vagyok. Azt viszont nehezményezni szoktam, amikor valamelyik kastély történetét a tárlatvezető nem tényszerűen ismerteti. És ha szólok, akkor neki áll feljebb.

– Azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy hidegen hagyja az, hogy a kommunisták milyen pusztítást végeztek a kastélyokon, és hogy bántak el az arisztokráciával…

– A felmenőim mesélték, hogy miként tüzelték el a bútorokat, hogy a vajtai kastély értékes könyveit kihordták az erdőbe és ott felgyújtották - ez nekem is fáj. Egy unokanővérem azt szokta mondani, nem azt kell nézni, mi veszett el, hanem annak kell örülni, ami megmaradt. Ebből indulok ki. Jó lett volna, ha a rendszerváltás után valamit visszaadtak volna nekünk. Nagyon rosszul bántak velünk, pedig az őseim generációról generációra árvaházakat, templomokat építtettek, a szolgálók gyerekeit taníttatták, ha betegek voltak, fizették az orvost. Nagy hazafiak is voltak, sokat tettek az országért. Itt van a mi példánk, elvették tőlünk a budakalászi házunkat, amibe beköltöztettek egy családot, a szüleim pedig három gyerekkel egy penészes mosókonyhában laktak, a vizet vödörrel hordtuk be. Apám csak segédmunkát kapott. Csáky nagymama még rosszabbul járt, ő egy olyan helyre lett kitelepítve, ahol patkányok futkostak.