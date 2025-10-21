2 órája
Nemesek találkozója az adonyi kúriában a Csáky-családdal is
Megemlékezés, tisztelgés volt október első hétvégéjén Adonyban. Gróf Wenckheim Lászlóné gróf Csáky Ilona szervezésével jött össze a találkozó. Három Zichy-ág leszármazottai találkoztak Adonyban, hogy tiszteletüket tegyék őseik sírjánál.
Gróf Zichy leszármazottak balról jobbra: Nyáry Boldizsár, Nyáry Vilmos, Nyáryné Fábry Katalin, Wenckheimné Csáky Ilona
Fotó: Agárdy Csaba
A családi találkozó ebédjének a volt Zichy-kúria - ma Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár Lívia terme - adott otthont, itt fogadta a vendégeket Csáky Ilona. A Lívia teremben október 10-én egy kiállítással adózott a nagyra becsült Zichy-család emlékének Adony városa. (A tárlat október 17-ig tekinthető meg a művelődési ház nyitvatartási idejében.) Adony történelmét döntően befolyásolta a gróf Zichy-család, akik 1649-ben szerezték meg az adonyi birtokot. 1881-ben gróf Zichy Nándor (1829–1911, a Deák-párt híve volt, később a Katolikus Néppárt alapítója) vette át, és akkor indult nagy fejlődésnek a környék. A grófi család nevéhez jelentős fejlesztések fűződnek: mint az árvízvédelem, csatornák kialakítása. Gróf Zichy Nándor végeztette el a kastély megnagyobbítását is.
A főszervező gróf Csáky Ilona
A Zichy leszármazottak közül tizennégyen jöttek el az adonyi eseményre, akik másnap kilátogattak az adonyi szőlőhegyre, ahol részt vettek az Újbor ünnepén és hálaadáson. Gróf Csáky Ilonával, a családi esemény főszervezőjével sikerült megismerkedni, aki készségesen és nagyon barátságosan állt a rendelkezésünkre. Szavai nyomán megelevenedett előttünk a magyar történelem egy darabkája: - A családunk a második világháború és 1956 után szétszéledt a világban. Olyan távoli országokba is mint Chile, Ausztrália, USA vagy Kanada. A szovjet bevonulás után nagyon rosszul bántak a családdal. Sokan külföldre menekültek, voltak, akik azt mondták, a hazámat nem hagyom itt. Azonban nem gondolták, hogy ennyi ideig tart a kommunista uralom. Én anyai ágon Zichy, apain pedig Csáky vagyok. A megpróbáltatások miatt szüleim 1965-ben döntöttek úgy, hogy elhagyják az országot. Sikerült Németországba, Münchenbe jutniuk. Egy Hollandiában élő keresztapám - aki diplomata volt - segített abban, hogy elhagyhassuk Magyarországot. Nagynéném, gróf Zichy Krisztina szökése 56 decemberében jóval veszélyesebb volt, mint a mi kivándorlásunk, mert Ausztriáig el kellett bújnia a vonat gépházában. Németországban nőttem fel, ahol építész - műszaki rajzolóként dolgoztam. Magyarországon ismertem meg a férjemet, Békés vármegye legnagyobb grófi családjának tagját, gróf Wenckheim Lászlót. A Wenckheim család tizenhét kastélyt és több, mint húsz templomot építtetett Békés vármegyében. Németországból azután 1999-ben Argentínába költöztem, mert férjemnek ott volt a Wenckheim Safari családi vállalkozása. Jelenleg fél évet Argentínában, fél évet Szabadkígyóson töltünk, de azt tervezzük, hogy a jövőben többet leszünk Magyarországon, mint Argentínában.
– Honnan jött az ötlet, hogy Adonyban tartanak egy családi találkozót?
– Az összejövetel célja gróf Zichy Nándor és Lívia grófnő – akik az én dédszüleim - emlékét megőrizni. Családunk szülőföldjén ez volt az első találkozásunk, de szeretném, ha ebből hagyomány lenne, és évente találkoznánk. Nagyon jól éreztük magunkat. Úgy gondoljuk, minden évben más-más programot találunk ki, de ami biztos, a családi sírhelyet mindig meglátogatjuk.
– El nem tudom képzelni, hogy milyen érzés lehet, hogy bármerre járnak az országban „belebotlanak” egy családi kastélyba. Például most Adonyban milyen érzések fogták el?
– 1960-ban születtem, rokonságban vagyok szinte a teljes magyar arisztokráciával. Engem annyira már nem érint meg látni a családi kastélyokat, mint az előttem lévő generációkat. Inkább az bánt, hogy mennyire fájhatott a kommunista hatalomátvétel a nagymamám családjának.
– Ha ellátogat egy egykor a családjukban lévő kastélyba, ami múzeumként működik, és belépőjegyet kell vásárolni, arra hogyan reagál?
– Nem veszek jegyet, de ha szívesen fogadnak, akkor boldog vagyok. Azt viszont nehezményezni szoktam, amikor valamelyik kastély történetét a tárlatvezető nem tényszerűen ismerteti. És ha szólok, akkor neki áll feljebb.
– Azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy hidegen hagyja az, hogy a kommunisták milyen pusztítást végeztek a kastélyokon, és hogy bántak el az arisztokráciával…
– A felmenőim mesélték, hogy miként tüzelték el a bútorokat, hogy a vajtai kastély értékes könyveit kihordták az erdőbe és ott felgyújtották - ez nekem is fáj. Egy unokanővérem azt szokta mondani, nem azt kell nézni, mi veszett el, hanem annak kell örülni, ami megmaradt. Ebből indulok ki. Jó lett volna, ha a rendszerváltás után valamit visszaadtak volna nekünk. Nagyon rosszul bántak velünk, pedig az őseim generációról generációra árvaházakat, templomokat építtettek, a szolgálók gyerekeit taníttatták, ha betegek voltak, fizették az orvost. Nagy hazafiak is voltak, sokat tettek az országért. Itt van a mi példánk, elvették tőlünk a budakalászi házunkat, amibe beköltöztettek egy családot, a szüleim pedig három gyerekkel egy penészes mosókonyhában laktak, a vizet vödörrel hordtuk be. Apám csak segédmunkát kapott. Csáky nagymama még rosszabbul járt, ő egy olyan helyre lett kitelepítve, ahol patkányok futkostak.
– Szabadkígyóson tudják, hogy a kastély a férje családjáé volt, ön pedig Csáky leszármazott, és ha igen, van, aki grófnőnek szólítja?
– Igen, sokan tisztában vannak azzal, hogy kik vagyunk, és szólítanak grófnőnek, de én csak Csáky Ilonaként mutatkozom be. Hogy nézne ki, ha „grófnőzném” magam. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes történetem. Németországban nem tudták, hogy milyen családból származom, viszont, amikor bemutatták a Sissy-filmet és abban jelentős szerepet kapott a Csáky gróf, akkor többen megkérdezték tőlem, van-e közöm ahhoz a családhoz.
– Most Szabadkígyóson egy kisebb házban élnek, ami a kastély parkjában található. Tudatosan vettek ott ingatlant, ahol a férje családjának az egyik kastélya volt?
– Igen. A férjem kijelentette, ha Magyarországon házat veszünk, annak Szabadkígyóson kell lennie, méghozzá az egykori kastélyparkban. Így kerültünk ide.
– Élvezettel hallgatom minden szavát. Minek köszönhető az, hogy ennyire a fejében van a család története?
– Így nevelkedtem, a gróf Zichy-nagynénik sokat meséltek. Otthonunkban a falakon rengeteg fotó, festmény volt, én pedig érdeklődtem, hogy ki-ki csoda: így ismertem meg a család múltját.
– Végezetül: hogyan látja most Magyarországot?
– Az ország fejlődik, az emberek szép autókkal járnak, az autópályák jók, gyönyörű házak épülnek. Emlékszem, annak idején, ha hazajöttünk, mindent elintéztem Ausztriában, hogy itt ne kelljen, most fordított a helyzet. Sajnos vannak olyan emberek is, akiknek nehéz a helyzetük -mint minden országban -, de szerencsére mindenki számára nyitva áll a lehetőség a tanulásra, új szakmák megszerzésére, hogy jobban tudjanak boldogulni az életben.