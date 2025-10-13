Csak 1 kör a Duna-parton – közösségi séta Hrozik Edittel

Csak 1 kör a Duna-parton – de annál sokkal több élmény! Október 25-én ismét közösen mozdul Dunaújváros, ezúttal a Világ Gyalogló (Hó) Nap alkalmából. A programot Hrozik Edit edző szervezi, aki egy ingyenes, közösségi sétára hívja a város és a környék lakóit.

Csak 1 kör a Duna-parton

Fotó: Kzenon

Csak 1 kör a Duna-parton - ingyenes csapatépítő séta

A résztvevők 9:45-kor találkoznak az Aratók-szobornál, ahol közös bemelegítéssel indul a nap. Innen kezdődik a laza tempójú, körülbelül 5 kilométeres séta, amely a Duna-part festői környezetében vezet végig. A program teljesen ingyenes, és minden korosztályt szeretettel várnak – nemcsak a rendszeresen sportolókat, hanem azokat is, akik most tennék meg az első lépést az aktív életmód felé.

A cél, hogy kimozdítsuk az embereket, és megmutassuk: a mozgás nem kötelesség, hanem közösségi élmény is lehet. Egy kör a Duna-parton nemcsak testileg, hanem lelkileg is feltölt

– hangsúlyozta Hrozik Edit.

A séta különlegessége, hogy mindenki számára nyitott, sőt, a négylábú kedvencek is csatlakozhatnak gazdáikhoz.

A könnyed mozgás mellett a program kiváló alkalom a találkozásra, beszélgetésre és kapcsolódásra, így valódi csapatépítő eseményként is szolgál – legyen szó barátokról, családokról vagy munkatársakról.

A séta nemcsak a Világ Gyalogló Nap nemzetközi üzenetéhez kapcsolódik, hanem folytatása annak a sportos közösségépítő munkának, amelyet Hrozik Edit hosszú évek óta végez Dunaújvárosban. Az idei év különösen mozgalmas volt számára: edzőként és #BeActive nagykövetként is aktívan részt vett a 10. Európai Sporthét programsorozatában, számos mozgásformát és közösségi kezdeményezést megvalósítva.

– A séta a Sporthét szellemiségét viszi tovább: a közösségi mozgás, az egészség és a jókedv egységét. Csupán egy kör a Duna-parton, de annál sokkal több – egy újabb lépés egymás felé – tette hozzá Edit.

A „Csak 1 kör a Duna-parton” esemény így méltó folytatása a város sportos programsorozatának:

egy nap, amikor nem számít a teljesítmény, csak a részvétel, a mozgás öröme és az együtt töltött idő.

Találkozás: október 25., 9:45 – Aratók-szobor, Dunaújváros

Táv: kb. 5 km, laza tempóban

Részvétel: ingyenes, minden korosztály számára nyitott – kutyákkal is!

Mozdulj Te is Dunaújvárossal – csak egy kör, de annál sokkal több élmény vár!