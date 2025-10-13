56 perce
Csak 1 kör a Duna-parton – közösségi séta Hrozik Edittel
Október 25-én ismét együtt mozdul Dunaújváros. A Világ Gyalogló (Hó) Nap alkalmából Hrozik Edit edző szervezésében valósul meg a „Csak 1 kör a Duna-parton – ingyenes csapatépítő séta” elnevezésű közösségi program, amely a mozgás örömét, az egészségmegőrzést és a közösségi élményt helyezi a középpontba.
Csak 1 kör a Duna-parton - ingyenes csapatépítő séta
A résztvevők 9:45-kor találkoznak az Aratók-szobornál, ahol közös bemelegítéssel indul a nap. Innen kezdődik a laza tempójú, körülbelül 5 kilométeres séta, amely a Duna-part festői környezetében vezet végig. A program teljesen ingyenes, és minden korosztályt szeretettel várnak – nemcsak a rendszeresen sportolókat, hanem azokat is, akik most tennék meg az első lépést az aktív életmód felé.
A cél, hogy kimozdítsuk az embereket, és megmutassuk: a mozgás nem kötelesség, hanem közösségi élmény is lehet. Egy kör a Duna-parton nemcsak testileg, hanem lelkileg is feltölt
– hangsúlyozta Hrozik Edit.
A séta különlegessége, hogy mindenki számára nyitott, sőt, a négylábú kedvencek is csatlakozhatnak gazdáikhoz.
A könnyed mozgás mellett a program kiváló alkalom a találkozásra, beszélgetésre és kapcsolódásra, így valódi csapatépítő eseményként is szolgál – legyen szó barátokról, családokról vagy munkatársakról.
A séta nemcsak a Világ Gyalogló Nap nemzetközi üzenetéhez kapcsolódik, hanem folytatása annak a sportos közösségépítő munkának, amelyet Hrozik Edit hosszú évek óta végez Dunaújvárosban. Az idei év különösen mozgalmas volt számára: edzőként és #BeActive nagykövetként is aktívan részt vett a 10. Európai Sporthét programsorozatában, számos mozgásformát és közösségi kezdeményezést megvalósítva.
– A séta a Sporthét szellemiségét viszi tovább: a közösségi mozgás, az egészség és a jókedv egységét. Csupán egy kör a Duna-parton, de annál sokkal több – egy újabb lépés egymás felé – tette hozzá Edit.
A „Csak 1 kör a Duna-parton” esemény így méltó folytatása a város sportos programsorozatának:
egy nap, amikor nem számít a teljesítmény, csak a részvétel, a mozgás öröme és az együtt töltött idő.
- Találkozás: október 25., 9:45 – Aratók-szobor, Dunaújváros
- Táv: kb. 5 km, laza tempóban
- Részvétel: ingyenes, minden korosztály számára nyitott – kutyákkal is!
Mozdulj Te is Dunaújvárossal – csak egy kör, de annál sokkal több élmény vár!
Korábban sikeresen zárult a jubileumi, 10. Európai Sporthét dunaújvárosi programsorozata, amely ezúttal is bizonyította: a közös mozgás, a sport és az összefogás igazi közösségformáló erő. A helyi események számos mozgásformát, edzéstípust és közösségi programot kínáltak – méltó módon képviselve Dunaújvárost az országos kampányban.
A tavaszi Kihívás Napja után Hrozik Edit edző újabb sportos felhívással élt: a nyár elején mozgásra invitálta Dunaújváros és környéke lakóit, edzőit, valamint a különböző sportágak képviselőit. Felhívása a szeptemberi Európai Sporthétre szólt, amely idén jubileumához érkezett, és nagyszerű alkalmat teremtett arra, hogy a nyári pihenőt követően újra lendületet vegyen a város sportélete.
– A cél az volt, hogy megmutassuk, milyen színes és sokoldalú a dunaújvárosi sportpaletta, és segítsünk a hétköznapokba való visszatérésben a rendszeres mozgás erejével – fogalmazott Hrozik Edit.
A programsorozat valóban gazdag és változatos volt: Walkenergie, tánc, akadályfutás, boxedzés és egy ingyenes, 60 perces alakformáló aerobik óra is szerepelt a kínálatban, amelyet maga Hrozik Edit tartott az Arany János Általános Iskola tornatermében.
– Köszönöm az edzőtársaknak, hogy színes és lendületes órarenddel gazdagították a hetet, és hogy Dunaújváros méltóképp képviselte magát az országos programsorozatban. Külön köszönöm mindenkinek, aki eljött, mozgott, és újra együtt mozdult velünk a városért – tette hozzá.
A kampány során Hrozik Edit #BeActive nagykövetként is szerepet vállalt, amelyért egy dániai tanulmányútra kapott meghívást – ezzel is elismerve elkötelezett munkáját a sport és az egészséges életmód népszerűsítésében.
– Nagy megtiszteltetés számomra, és úgy gondolom, ez a közösség közös sikere is. Az élménybeszámolóval hamarosan jelentkezem – ígérte Edit.
Októberben Kulcs is csatlakozott
A sportos lendület nem állt meg a Sporthét lezárásával: októberben a Kulcs SE is csatlakozott a kezdeményezéshez. Hrozik Edit megtisztelő felkérést kapott, hogy közös tornafoglalkozást tartson a kulcsi Fekete István Általános Iskolában, valamint ingyenes edzésalkalmat vezessen a Kulcs SE csapatával – ezúttal a szülőket is bevonva a mozgásba.
A sport szeretete és az összefogás szelleme így tovább erősödött a térségben, bizonyítva, hogy a közösségi sport élménye nem ismer határokat.