„Kimozdulni jó, együtt még jobb” – interjú Hrozik Edittel a dunaújvárosi közösségi sétáról

A Csak 1 kör a Duna-Parton séta bebizonyította, hogy a közös mozgásnak nemcsak testi, hanem közösségépítő ereje is van. A résztvevők egy vidám, inspiráló délelőttöt tölthettek együtt, miközben új élményekkel és megerősödött kapcsolatokkal gazdagodtak. A program sikeressége azt jelzi, hogy a dunaújvárosiak nyitottak a hasonló kezdeményezésekre, és a jövőben is érdemes folytatni ezt a megkezdett hagyományt. Hrozik Edit, edzővel beszélgettünk, aki a program szervezője volt.

Résztvevők a Csak 1 kör a Duna-Parton – Ingyenes csapatépítő séta sportprogramon

Forrás: Hrozik Edit

Mi az a Világ Gyalogló (Hó)nap, és miért különleges?

A Világ Gyalogló (Hó)nap a TAFISA nemzetközi kezdeményezéséhez kapcsolódó, a Magyar Szabadidősport Szövetség által koordinált országos programsorozat, amelynek célja a gyaloglás és az egészséges életmód népszerűsítése. A résztvevők gyalogtúrákon keresztül fedezhetik fel a helyi látványosságokat és nevezetességeket.

Különlegességei:

Ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Országos lefedettségű, sok helyszínen zajlik egy időben.

Közösségépítő, minden korosztály számára tartalmas programot kínál.

Őszi feltöltődést nyújt, a természet élménye és a mozgás együttesen hat a jó közérzetre.

Felfedezésre ösztönöz, lehetőséget ad helyi nevezetességek megismerésére.

Minden résztvevő számít, az eseményeket emléklapokkal és díjakkal teszik különlegessé.

Csak 1 kör a Duna-Parton – Ingyenes csapatépítő séta

– Mi ösztönözte arra, hogy megszervezze ezt a sétát? Mi volt a fő célkitűzése?

– Az októberi Világ Gyalogló Hó(nap) jegyében szerveztem meg az első sétálós programomat „Csak 1 kör a Duna-Parton – Ingyenes csapatépítő séta” néven, és hivatalosan is regisztráltam a kampányhoz. Fontosnak tartottam, hogy a helyi lakosok számára is legyen egy olyan ingyenes esemény, ahol a természetben, közösségben mozoghatunk, és együtt élhetjük meg a sport örömét.

– Hol és hogyan zajlott a találkozó, milyen formában fogadta a résztvevőket?

– Október 25-én, szombaton 9:45-től vártam a sportbarátokat, természetkedvelőket és mozogni vágyókat az Aratók-szobornál – akár kis kedvenceikkel együtt is. Pontban 10 órakor egy rövid bemutatkozás és ismertető következett, majd közös bemelegítéssel indult el a mintegy 30 fős csapat.