„Kimozdulni jó, együtt még jobb” – interjú Hrozik Edittel a dunaújvárosi közösségi sétáról

Címkék#Hrozik Edit#Csak 1 kör a Duna-Part#séta

Az októberi Világ Gyalogló Hó(nap) országos egészségmegőrző kezdeményezéshez Dunaújváros is csatlakozott. A program kiemelt eseményeként megvalósult a Csak 1 kör a Duna-Parton elnevezésű közösségi séta. Az ingyenes csapatépítő program célja a mozgás népszerűsítése, a közösség összekovácsolása és a természetben való feltöltődés élményének megteremtése volt.

Duol.hu

A Csak 1 kör a Duna-Parton séta bebizonyította, hogy a közös mozgásnak nemcsak testi, hanem közösségépítő ereje is van. A résztvevők egy vidám, inspiráló délelőttöt tölthettek együtt, miközben új élményekkel és megerősödött kapcsolatokkal gazdagodtak. A program sikeressége azt jelzi, hogy a dunaújvárosiak nyitottak a hasonló kezdeményezésekre, és a jövőben is érdemes folytatni ezt a megkezdett hagyományt. Hrozik Edit, edzővel beszélgettünk, aki a program szervezője volt.

Résztvevők a Csak 1 kör a Duna-Parton
Résztvevők a Csak 1 kör a Duna-Parton – Ingyenes csapatépítő séta sportprogramon
Forrás: Hrozik Edit

Mi az a Világ Gyalogló (Hó)nap, és miért különleges?

A Világ Gyalogló (Hó)nap a TAFISA nemzetközi kezdeményezéséhez kapcsolódó, a Magyar Szabadidősport Szövetség által koordinált országos programsorozat, amelynek célja a gyaloglás és az egészséges életmód népszerűsítése. A résztvevők gyalogtúrákon keresztül fedezhetik fel a helyi látványosságokat és nevezetességeket.

Különlegességei:

  • Ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
  • Országos lefedettségű, sok helyszínen zajlik egy időben.
  • Közösségépítő, minden korosztály számára tartalmas programot kínál.
  • Őszi feltöltődést nyújt, a természet élménye és a mozgás együttesen hat a jó közérzetre.
  • Felfedezésre ösztönöz, lehetőséget ad helyi nevezetességek megismerésére.
  • Minden résztvevő számít, az eseményeket emléklapokkal és díjakkal teszik különlegessé.

Csak 1 kör a Duna-Parton – Ingyenes csapatépítő séta

– Mi ösztönözte arra, hogy megszervezze ezt a sétát? Mi volt a fő célkitűzése?
– Az októberi Világ Gyalogló Hó(nap) jegyében szerveztem meg az első sétálós programomat „Csak 1 kör a Duna-Parton – Ingyenes csapatépítő séta” néven, és hivatalosan is regisztráltam a kampányhoz. Fontosnak tartottam, hogy a helyi lakosok számára is legyen egy olyan ingyenes esemény, ahol a természetben, közösségben mozoghatunk, és együtt élhetjük meg a sport örömét.

– Hol és hogyan zajlott a találkozó, milyen formában fogadta a résztvevőket?
– Október 25-én, szombaton 9:45-től vártam a sportbarátokat, természetkedvelőket és mozogni vágyókat az Aratók-szobornál – akár kis kedvenceikkel együtt is. Pontban 10 órakor egy rövid bemutatkozás és ismertető következett, majd közös bemelegítéssel indult el a mintegy 30 fős csapat.

– Milyen körülmények között zajlott a séta?
– Csodás, napsütéses időben tettük meg a kicsivel több mint 5 kilométeres távot. A Duna-parton gyönyörű őszi színekben pompáztak a fák, és vadregényes táj vett körül bennünket az út során. A természet látványa és a friss levegő igazi feltöltődést jelentett a résztvevők számára.

– Hogyan értékelné a hangulatot és a közösségi élményt?
– Nagyon jó hangulatban telt a bő egyórás sétánk. Régen látott ismerősök találkoztak újra, és új embereket is megismerhettem, akik mozogni vágytak. A séta alatt folyamatos beszélgetés zajlott, mindenki felszabadult volt és mosolygott – érezhető volt, mennyire hiányzik az embereknek a közösségi együttlét.

– Különleges pillanatok is akadtak a séta során?
– A legfiatalabb résztvevőnk mindössze 7 éves volt. Neki és természetesen minden résztvevőnek gratuláltam a táv teljesítéséhez. Örömmel tölt el, hogy ennyire különböző korú és életmódú embereket tudott összehozni ez a program.

– Készült valamilyen emlék a séta végére?
– A séta végén egy exkluzív, „Köszönöm, hogy velem tartasz!” feliratú kulcstartóval ajándékoztam meg a résztvevőket. Úgy láttam, nagy örömet okozott ez a kis figyelmesség, sokan meghatódva vették át.

– Milyen visszhang követte az eseményt? Milyen érzésekkel zárta a napot?
– Mindenki nagyon örült és rengeteg pozitív visszajelzést kaptam – városi szinten is sok dicséret érkezett, ami nagyon jól esik. Örülök annak, hogy sportolunk, sétálunk, beszélgetünk együtt. Meggyőződésem, hogy kimozdulni jó, együtt még jobb.

Csak 1 kör a Duna-Parton

Fotók: Hrozik Edit

Hrozik Edit, edző több sporteseményt szervezett már Dunaújvárosban. Legutóbb aktívan mozgott a város a Kihívás Napján.

