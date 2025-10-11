A Corso étteremből az élményfürdőbe

Nem is akárhol, hanem az Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központban, köznyelven az élményfürdőben, Oázis étterem ex Corso név alatt. Az üzlet vezetőjével, Bába Attilával beszélgettünk arról, hogyan sikerült az átállás. Elsőként azt kellett tisztázni, mit keres egy étterem egy időszakosan nyitva tartó élményfürdőben.

Nagy Ádám is régi motoros a szakmában, a Corso dolgozója volt

Fotó: Agárdy Csaba

A Corso és az élményfürdő

- Az Oázis éttermet az élményfürdőben már korábban is béreltem, egész évben működtünk elsősorban kiszállítással. Sok más lehetőségünk nem is volt, megkerestem az üzemeltető DVG Zrt-t, mit szólnának egy étteremhez, ők mellénk álltak.

Az bizonyos, még most is kevesen tudják, hogy a Corso egykori személyzete most az élményfürdőben tevékenykedik.

- Szinte mindenki itt van, akivel együtt dolgoztam a Corsóban, aki nincs, arra sajnos nem volt szükség, de a törzsgárda itt van. Nehéz volt a Corsóból eljönni, ott tanultam a szakmát, harminc évet dolgoztam ott.

Arra a kérdésünkre, hogy mire számít most, hogy bezárt az élményfürdő, és csak tavasszal nyit ki újra, Bába Attila így válaszolt.

- Az első szezonunk eddig jól sikerült, hogy mi lesz télen, azt nem tudjuk, vízválasztó lesz ez az időszzak. Próbálunk széles repertoárral dolgozni, a múlt héten májas hétvégét tartottunk, a sertésmájnak nagy sikere volt. A mostani hétvége a csülöké lesz, öt fajta csülkös ételt kínálunk. Bizakodó vagyok, remélem a Corso szellemiségét át tudjuk hozni ide az élményfürdőbe.