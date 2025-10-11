október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízválasztó lesz a tél

3 órája

A Corso étteremből az élményfürdőbe

Címkék#Dunaújváros#Corso#Aquantis Wellness-és Gyógyászati Központban#ikonikos#étterem

A Corso étterem szinte egyidős volt Dunaújvárossal, de mindenképpen a város egyik ikonikos vendéglátóipari egységének számított. A közelmúltban azután bezárt a Corso, és a személyzet új helyen indította újra az éttermet.

Agárdy Csaba
A Corso étteremből az élményfürdőbe

Bába Attila nehéz szívvel hagyta ott a Corsót

Fotó: Agárdy Csaba

Nem is akárhol, hanem az Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központban, köznyelven az élményfürdőben, Oázis étterem ex Corso név alatt. Az üzlet vezetőjével, Bába Attilával beszélgettünk arról, hogyan  sikerült az átállás. Elsőként azt kellett tisztázni, mit keres egy étterem egy időszakosan nyitva tartó élményfürdőben. 

Corso
Nagy Ádám is régi motoros a szakmában, a Corso dolgozója volt
Fotó: Agárdy Csaba

A Corso és az élményfürdő

- Az Oázis éttermet az élményfürdőben már korábban is béreltem, egész évben működtünk elsősorban kiszállítással. Sok más lehetőségünk nem is volt, megkerestem az üzemeltető DVG Zrt-t, mit szólnának egy étteremhez, ők mellénk álltak. 

Az bizonyos, még most is kevesen tudják, hogy a Corso egykori személyzete most az élményfürdőben tevékenykedik.

- Szinte mindenki itt van, akivel együtt dolgoztam a Corsóban, aki nincs, arra sajnos nem volt szükség, de a törzsgárda itt van. Nehéz volt a Corsóból eljönni, ott tanultam a szakmát, harminc évet dolgoztam ott.

Arra a kérdésünkre, hogy mire számít most, hogy bezárt az élményfürdő, és csak tavasszal nyit ki újra, Bába Attila így válaszolt.

- Az első szezonunk eddig jól sikerült, hogy mi lesz télen, azt nem tudjuk, vízválasztó lesz ez az időszzak. Próbálunk széles repertoárral dolgozni, a múlt héten májas hétvégét tartottunk, a sertésmájnak nagy sikere volt. A mostani hétvége a csülöké lesz, öt fajta csülkös ételt kínálunk. Bizakodó vagyok, remélem a Corso szellemiségét át tudjuk hozni ide az élményfürdőbe.

 

                                                                                                          

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu