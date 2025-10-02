1 órája
A civilek, a társadalom és az egyetem
Ismét komoly eseménynek házigazdája a Dunaújvárosi Egyetem (DUE). Az Erőforrások a Civil Társadalomban címmel tartanak koncerenciát az intézményben október 2-3-án.
Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika, dr. András István, prof. dr. Nagy Ádám és Nizák Péter
Fotó: Agárdy Csaba
A konferencia célja, hogy áttekintse a hazai civil társadalom erőforrásainak állapotát, folyamatait, különböző területeit, és bizonyos területeken nemzetközi kitekintést is nyújtson. A konferencia a civil társadalommal, civil szektorral, nonprofit szektorral foglalkozó kutatók, egyetemi oktatók, szakemberek, civil szervezetek számára kíván platformot teremteni arra, hogy bemutassák friss kutatásaikat, tapasztalatot cseréljenek, és kapcsolatot építsenek egymással.
Középpontban a civil társadalom
A konferencia kapcsán tartottak ma délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem tanácstermében sajtótájékoztatót. Az eseményen részt vett dr. Rajcsányi-Molnár Mónika intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes, dr. András István rektor, prof. dr. Nagy Ádám, a Civil Szemle Alapítvány főszerkesztője és Nizák Péter, a Civil Szemle Alapítvány kuratóriumi elnöke.
András István köszöntötte elsőként a megjelenteket, majd többek között arra is felhívta a figyelmet, hogy a DUE a civil szervezetekkel hajlandó az együttműködésre, a lényeg, hogy miben akarnak aktívak lenni. Kiemelte, az egyetem sok szempontból egy vállalat.
Rajcsányi-Molnár Mónika elmondta, a Civil Szemlével már hat éve működnek együtt, a DUE mára már a társkiadója a lapnak. A konferencia alatt egyeztetnek a jövőről és arról, hogyan tudják erősíteni az együttműködésüket.
Nizák Péter arról beszélt, hogy az alapítvány húszéves, az egyik legrégebbi olyan lap, ami a tudomány közti területről szól. A mostani konferencián szintet szeretnének lépni, úgy érzi, jó úton haladnak.
Nagy Péter abban bízik, hogy a konferencia sokra hivatott, és izgalmas lesz. Azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a konferenciára kiadtak egy különszámot, amiben a legjobb eddigi cikkeket foglalták össze.
Befejezésképpen: a konferencián elhangzott valamennyi előadás közlési lehetőséget kap a Dunaújvárosi Egyetem tudományos folyóiratában.