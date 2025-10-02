október 2., csütörtök

Konferencia

3 órája

A civilek, a társadalom és az egyetem

Ismét komoly eseménynek házigazdája a Dunaújvárosi Egyetem (DUE). Az Erőforrások a Civil Társadalomban címmel tartanak koncerenciát az intézményben október 2-3-án.

Agárdy Csaba
A civilek, a társadalom és az egyetem

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika, dr. András István, prof. dr. Nagy Ádám és Nizák Péter

Fotó: Agárdy Csaba

A konferencia célja, hogy áttekintse a hazai civil társadalom erőforrásainak állapotát, folyamatait, különböző területeit, és bizonyos területeken nemzetközi kitekintést is nyújtson. A konferencia a civil társadalommal, civil szektorral, nonprofit szektorral foglalkozó kutatók, egyetemi oktatók, szakemberek, civil szervezetek számára kíván platformot teremteni arra, hogy bemutassák friss kutatásaikat, tapasztalatot cseréljenek, és kapcsolatot építsenek egymással. 

civil társadalom
Dr. András István, a DUE rektora az Erőforrások a Civil Társadalomban című konferencia előtti sajtótájékoztatón
Fotó: Agárdy Csaba

Középpontban a civil társadalom

A konferencia kapcsán tartottak ma délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem tanácstermében sajtótájékoztatót. Az eseményen részt vett dr. Rajcsányi-Molnár Mónika intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes, dr. András István rektor, prof. dr. Nagy Ádám, a Civil Szemle Alapítvány főszerkesztője és Nizák Péter, a Civil Szemle Alapítvány kuratóriumi elnöke.

András István köszöntötte elsőként a megjelenteket, majd többek között arra is felhívta a figyelmet, hogy a DUE a civil szervezetekkel hajlandó az együttműködésre, a lényeg, hogy miben akarnak aktívak lenni. Kiemelte, az egyetem sok szempontból egy vállalat.

Rajcsányi-Molnár Mónika elmondta, a Civil Szemlével már hat éve működnek együtt, a DUE mára már a társkiadója a lapnak. A konferencia alatt egyeztetnek a jövőről és arról, hogyan tudják erősíteni az együttműködésüket.

Nizák Péter arról beszélt, hogy az alapítvány húszéves, az egyik legrégebbi olyan lap, ami a tudomány közti területről szól. A mostani konferencián szintet szeretnének lépni, úgy érzi, jó úton haladnak.

Nagy Péter abban bízik, hogy a konferencia sokra hivatott, és izgalmas lesz. Azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a konferenciára kiadtak egy különszámot, amiben a legjobb eddigi cikkeket foglalták össze.

Befejezésképpen: a konferencián elhangzott valamennyi előadás közlési lehetőséget kap a Dunaújvárosi Egyetem tudományos folyóiratában.  

 

 

