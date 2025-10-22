október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű baleset

9 órája

Busz csapódott egy iskola falába Szolnokon, több mint harmincan sérültek

Címkék#veszély#fékhiba#sérülteket#buszbaleset#gimnázium#mentőhelikopter#diák

Szolnokon szerda reggel egy helyi járatos busz a Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott. A baleset során több mint harminc ember sérült meg, közülük négyen súlyosan.

Duol.hu

Buszbaleset Szolnokon: a busz Szandaszőlős felől érkezett, a Szabadság téri körforgalomban tért le az útról, átsodródott a járdára, majd nagy erővel a gimnázium falának ütközött. A helyszínre több mentő- és tűzoltóegység, valamint két mentőhelikopter érkezett, a mentés órák óta folyamatosan zajlik – írta társlapunk a szoljon.hu.

buszbaleset
Buszbaleset Szolnokon: egy helyi járat a Varga Katalin Gimnázium épületének ütközött, több mint harminc ember sérült meg, közülük négyen súlyosan.
Fotó: Mészáros János

Buszbaleset okozott riadalmat és aggodalmat az iskolánál 

A rendőrség teljes útlezárást rendelt el, miközben a sérültek ellátása folyamatosan zajlik. A környéken hatalmas a torlódás, és sok aggódó diák, szülő gyűlt össze. Meg nem erősített helyszíni információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet.

Teljes cikk itt olvasható.

Baleset Dunaújvárosnál

Pár órával ezelőtt beszámoltunk róla, hogy Dunaújváros környékét baleset rázta meg. Az M6-os autópálya 62-es főútra vezető lehajtójánál egy személygépkocsi felborult, a járműben utazó két személy önállóan ki tudott szállni. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók jelenleg a jármű kerekeire állításán és áramtalanításán dolgoznak, a helyszínre a többi illetékes hatóság is kiérkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon torlódásra és forgalmi akadályokra kell számítani.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu