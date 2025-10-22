Busz csapódott egy iskola falába Szolnokon, több mint harmincan sérültek

Buszbaleset Szolnokon: a busz Szandaszőlős felől érkezett, a Szabadság téri körforgalomban tért le az útról, átsodródott a járdára, majd nagy erővel a gimnázium falának ütközött. A helyszínre több mentő- és tűzoltóegység, valamint két mentőhelikopter érkezett, a mentés órák óta folyamatosan zajlik – írta társlapunk a szoljon.hu.

Buszbaleset Szolnokon: egy helyi járat a Varga Katalin Gimnázium épületének ütközött, több mint harminc ember sérült meg, közülük négyen súlyosan.

Fotó: Mészáros János

Buszbaleset okozott riadalmat és aggodalmat az iskolánál

A rendőrség teljes útlezárást rendelt el, miközben a sérültek ellátása folyamatosan zajlik. A környéken hatalmas a torlódás, és sok aggódó diák, szülő gyűlt össze. Meg nem erősített helyszíni információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet.

Baleset Dunaújvárosnál

Pár órával ezelőtt beszámoltunk róla, hogy Dunaújváros környékét baleset rázta meg. Az M6-os autópálya 62-es főútra vezető lehajtójánál egy személygépkocsi felborult, a járműben utazó két személy önállóan ki tudott szállni. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók jelenleg a jármű kerekeire állításán és áramtalanításán dolgoznak, a helyszínre a többi illetékes hatóság is kiérkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon torlódásra és forgalmi akadályokra kell számítani.