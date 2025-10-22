Így lehet vásárolni és tömegközlekedni a hosszú hétvége alatt

Az október 23-i ünnep csütörtökre esik, majd a pénteket már korábban ledolgozva négy napos, hosszú hétvége következik – boltzár és változó tömegközlekedés is lesz emiatt. Az biztos, a hivatalok és közintézmények csütörtökön és pénteken nem nyitnak ki, október 23-án pedig minden nagy áruházlánc (például Lidl, Aldi, Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Penny) és a boltok jelentős többsége zárva lesz. Kivételt képeznek ez alól a szokott módon például a benzinkutakon működő üzletek, a vendéglátóhelyek, újságárusok, virágboltok, az éjjel-nappalik és azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családja dolgozik. Illetve a kisebb családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidítve csütörtökön.

Csütörtökön jön a boltzár és változó tömegközlekedéssel is számolni kell

Fotó: Shutterstock

Boltzár és változó tömegközlekedés

A nagy áruházláncok nyitvatartása a hosszú hétvégén

Lidl

Október 23., csütörtök: zárva

Október 24., péntek: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint

Október 25–26., hétvégi nyitvartás szerint

Október 23., csütörtök: zárva

Október 24., péntek: szokásos pénteki nyitvatartás

Október 25–26.,: hétvégi nyitvatartás szerint

Október 23., csütörtök: zárva

Október 24., péntek: szokásos pénteki nyitvatartás

Október 25–26.: hétvégi nyivatartás szerint

Október 23., csütörtök: zárva

Október 24., szokásos pénteki nyitvartatás

Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint

Október 23.: zárva

Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás

Október 25-26.: hétvégi nyitvartás szerint

A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet, a legtöbb október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban.

A tömegközlekedés így alakul

A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Így több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára. Szükség esetén a - megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését – közölte a MÁV-csoport a honlapján.

A közlekedési társaság és a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakemberei folyamatosan figyelemmel követik az utasigények változását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is segíteni lehessen a hosszú hétvége közlekedését.

A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy az emma.mav.hu oldalt.