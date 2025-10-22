október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

2 órája

Így lehet vásárolni és tömegközlekedni a hosszú hétvége alatt

Címkék#nyitvartás#hosszú hétvége#menetrend#boltzár#MÁV-csoport#ünnepnap

Hosszú hétvége előtt áll az ország. A nemzeti ünnep miatt jön a szokásos boltzár és változó tömegközlekedés is ezekben a napokban.

Gallai Péter

Az október 23-i ünnep csütörtökre esik, majd a pénteket már korábban ledolgozva négy napos, hosszú hétvége következik – boltzár és változó tömegközlekedés is lesz emiatt. Az biztos, a hivatalok és közintézmények csütörtökön és pénteken nem nyitnak ki, október 23-án pedig minden nagy áruházlánc (például Lidl, Aldi, Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Penny) és a boltok jelentős többsége zárva lesz. Kivételt képeznek ez alól a szokott módon például a benzinkutakon működő üzletek, a vendéglátóhelyek, újságárusok, virágboltok, az éjjel-nappalik és azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családja dolgozik. Illetve a kisebb családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidítve csütörtökön.

boltzár és változó tömegközlekedés
Csütörtökön jön a boltzár és változó tömegközlekedéssel is számolni kell
Fotó: Shutterstock

Boltzár és változó tömegközlekedés

A nagy áruházláncok nyitvatartása a hosszú hétvégén

  • Lidl
    Október 23., csütörtök: zárva
    Október 24., péntek: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint
    Október 25–26., hétvégi nyitvartás szerint
  • Aldi
    Október 23., csütörtök: zárva
    Október 24., péntek: szokásos pénteki nyitvatartás
    Október 25–26.,: hétvégi nyitvatartás szerint
  • Tesco
    Október 23., csütörtök: zárva
    Október 24., péntek: szokásos pénteki nyitvatartás
    Október 25–26.: hétvégi nyivatartás szerint
  • Spar és Interspar
    Október 23., csütörtök: zárva
    Október 24., szokásos pénteki nyitvartatás
    Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint
  • Penny
    Október 23.: zárva
    Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás
    Október 25-26.: hétvégi nyitvartás szerint
  • CBA, Coop, Reál
    A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet, a legtöbb október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban.

A tömegközlekedés így alakul

A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Így több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára. Szükség esetén a - megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését – közölte a MÁV-csoport a honlapján.  

A közlekedési társaság és a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakemberei folyamatosan figyelemmel követik az utasigények változását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is segíteni lehessen a hosszú hétvége közlekedését.

A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy az  emma.mav.hu oldalt.

Vasút

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei - főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. 

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítását.  Szükség esetén MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

Volán-járatok

Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu