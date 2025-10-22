2 órája
Így lehet vásárolni és tömegközlekedni a hosszú hétvége alatt
Hosszú hétvége előtt áll az ország. A nemzeti ünnep miatt jön a szokásos boltzár és változó tömegközlekedés is ezekben a napokban.
Az október 23-i ünnep csütörtökre esik, majd a pénteket már korábban ledolgozva négy napos, hosszú hétvége következik – boltzár és változó tömegközlekedés is lesz emiatt. Az biztos, a hivatalok és közintézmények csütörtökön és pénteken nem nyitnak ki, október 23-án pedig minden nagy áruházlánc (például Lidl, Aldi, Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Penny) és a boltok jelentős többsége zárva lesz. Kivételt képeznek ez alól a szokott módon például a benzinkutakon működő üzletek, a vendéglátóhelyek, újságárusok, virágboltok, az éjjel-nappalik és azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családja dolgozik. Illetve a kisebb családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidítve csütörtökön.
Boltzár és változó tömegközlekedés
A nagy áruházláncok nyitvatartása a hosszú hétvégén
- Lidl
Október 23., csütörtök: zárva
Október 24., péntek: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint
Október 25–26., hétvégi nyitvartás szerint
- Aldi
Október 23., csütörtök: zárva
Október 24., péntek: szokásos pénteki nyitvatartás
Október 25–26.,: hétvégi nyitvatartás szerint
- Tesco
Október 23., csütörtök: zárva
Október 24., péntek: szokásos pénteki nyitvatartás
Október 25–26.: hétvégi nyivatartás szerint
- Spar és Interspar
Október 23., csütörtök: zárva
Október 24., szokásos pénteki nyitvartatás
Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint
- Penny
Október 23.: zárva
Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás
Október 25-26.: hétvégi nyitvartás szerint
- CBA, Coop, Reál
A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet, a legtöbb október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban.
A tömegközlekedés így alakul
A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Így több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára. Szükség esetén a - megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését – közölte a MÁV-csoport a honlapján.
A közlekedési társaság és a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakemberei folyamatosan figyelemmel követik az utasigények változását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is segíteni lehessen a hosszú hétvége közlekedését.
A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy az emma.mav.hu oldalt.
Vasút
A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.
Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei - főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.
A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítását. Szükség esetén MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.
Volán-járatok
Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.
