Kisebb mennyiségben, de azért volt válogatni való

Nagyszerű kezdeményezés a bolhapiac, hivatalos nevén az ABolhapiac - Dunaújváros. Most vasárnap azonban szomorú látvány volt, hogy a standoknak közel a fele üres volt.

Az ABolhapiacon is már a mindenszentekre gondoltak az árusok

Fotó: Agárdy Csaba

Zöldségesek a bolhapiacon

Ez lett volna a kisebbik baj, az az viszont már elgondolkodtató, hogy az árusok egy része zöldséges volt, akik hét közben a „klasszikus” piacon is kínálják a portékáikat, a másik pedig, hogy egy sor már a halottak napjára, a mindenszentekre készül, hiszen a standok jó részén csak koszorúkat, mécseseket, gyertyákat vásárolhattunk. Persze azért nem volt hiány a bolhapiaci árukból, a legtöbben ruhanemüket, porcelánokat, tányérokat, étkészleteket kínáltak megvételre. Igaz, hogy a szokásosnál kisebb mennyiségben, de azért most is volt miből válogatni, most is sok érdekességet kínált a dunaújvárosi bolhapiac.