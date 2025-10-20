október 20., hétfő

Az ABolhapiacon jártunk

45 perce

Kisebb mennyiségben, de azért volt válogatni való

Címkék#ABolhapiac#portéka#Dunaújváros

ABolhapiac - Dunaújváros vasárnap ismét várta a vásárlókat. Sajnos sok volt az üres asztal a bolhapiacon.

Agárdy Csaba
Kisebb mennyiségben, de azért volt válogatni való

Kevesebb árus volt a szokásosnál, de azért volt miből válogatni

Fotó: Agárdy Csaba

Nagyszerű kezdeményezés a bolhapiac, hivatalos nevén az ABolhapiac - Dunaújváros. Most vasárnap azonban szomorú látvány volt, hogy a standoknak közel a fele üres volt. 

bolhapiac
Az ABolhapiacon is már a mindenszentekre gondoltak az árusok
Fotó: Agárdy Csaba

Zöldségesek a bolhapiacon

Ez lett volna a kisebbik baj, az az viszont már elgondolkodtató, hogy az árusok egy része zöldséges volt, akik hét közben a „klasszikus” piacon is kínálják a portékáikat, a másik pedig, hogy egy sor már a halottak napjára, a mindenszentekre készül, hiszen a standok jó részén csak koszorúkat, mécseseket, gyertyákat vásárolhattunk. Persze azért nem volt hiány a bolhapiaci árukból, a legtöbben ruhanemüket, porcelánokat, tányérokat, étkészleteket kínáltak megvételre. Igaz, hogy a szokásosnál kisebb mennyiségben, de azért most is volt miből válogatni, most is sok érdekességet kínált a dunaújvárosi bolhapiac.

Bolhapiac volt Dunaújvárosban

Fotók: Agárdy Csaba

 

 

