2 órája
Boldog Délután: Mert a szeretet nem csak karácsonykor van – videóval
Lezajlott a legutóbbi Boldog Délután, a szervezők szerint minden eddiginél szívhez szólóbb esemény kerekedett. A Boldog Délután ételosztása most is a közösségről, a törődésről és az emberi összetartozásról szólt csütörtökön.
A Boldog Délután immár 13 éve ad ételt, figyelmet Dunaújváros rászorulóinak. Az év során több alkalommal is megszervezett ételosztás célja, hogy a nehéz sorsú emberek ne csupán ételt, hanem emberi törődést és közösségi élményt is kapjanak. Nemzeti ünnepünk napján ismét asztalokkal volt teli a a mozi melletti tér. Az árkádok alatt felállított asztaloknál önfeledten kanalázták a pörköltet. Van, aki a tányérjába meredt, más beszélgetésbe kezdett a többiekkel. Volt olyan is, aki több edényben haza is vitte haza a családnak a frissen főzött ételt. Mindenki vendég volt az ételre, mosolyra és jó szóra... Mert az étel mellé ez is járt.
A Boldog Délután nem csak karácsonykor van
Az asztalnál egy hölgy ül az arcán meghatódottsággal. Megkérdezem:
– Jól esik? És jól sikerült az étel?
– Nagyon.
– Nagyon?
– Isten áldja a készítőit! Isten áldja!
– Voltak már a Boldog Délutánon?
– Igen.
– És miért tartják jónak?
Mert a szeretet nem csak karácsonykor van, hanem a szervezőknek köszönhetően máskor is.
– Máskor is van egy boldog délutánja annak, aki szegény, mert kap egy jó ételt, beszélgetést, szeretetet, mosolyt, emberséget… meg hitet, hitet adnak nekünk. És köszönjük mindenkinek.
A jó ügyek megtalálják a jó embereket
Bartalos Norbert a feleségével Bartalos Kingával álmodta meg 13 évvel ezelőtt a karitatív ételosztást. Azóta egyre többen, egyre többféle módon csatlakoznak ahhoz, hogy évente többször egy-egy boldog délutánra vendégül látják mindazokat, akik meghívásukra eljönnek. Ahogy arról már írtunk, az idei alkalom különösen megható volt, hiszen egy névtelenséget kérő nyugdíjas hölgy támogatta az eseményt, akinek adománya lehetővé tette, hogy ismét kétszáz adag meleg étel kerüljön az asztalokra.
Ahogy Bartalos Norbert elmondta, cikkünknek köszönhetően mások is csatlakoztak a jeles naphoz, s kaptak gyümölcsöt és csokolédét is.
Sertéspörkölt, szeretettel tálalva
A menü ezúttal sertéspörkölt volt tésztával, kovászos uborkával, friss kenyérrel és gyümölccsel, csokoládéval. Üdítő, tea, forralt bor... Kinek, kinek kívánsága szerint.
Az ételt a Corner Étterem séfjei és dolgozói készítették, akik a kezdetek óta aktívan részt vesznek a programban.
– Szándékaink szerint évente többször, az ünnepeinken tartunk ételosztást.
Örömmel csatlakoztunk Pinczési István barátommal Bartalos Norberték Boldog Délután elképzeléséhez.
– mondta Grábics Gábor, a Corner Étterem tulajdonosa és a kezdeményezés egyik oszlopos tagja.
– Ez egy igazi civil kezdeményezés, sem politikához, sem pártokhoz nincs köze – emelte ki.
A rendezvényen segédkeztek fiatalok, sportolók, családok és önkéntesek is. Az ételosztáson nemcsak a meleg étel, hanem a közösségi élmény is központi szerepet kapott.
Igen, igaza van a pörköltet kanalazó hölgynek:
Mert a szeretet nem csak karácsonykor van. Aki idejön, az kap egy boldog délutánt: egy jó kaját, beszélgetést, szeretetet, mosolyt, emberiséget és hitet.
És ez nem is kevés...
10 kevésbé ismert tény a Boldog Délutánról – kulisszatitkok egy 13 éve tartó szeretetszolgálatból
- Egy spontán ötletből lett hagyomány
A Boldog Délután első alkalma nem egy előre tervezett programsorozat része volt: egy baráti beszélgetés során született meg az ötlet, hogy „tegyünk valamit a városért”. A szervezők akkor még nem gondolták, hogy 13 év múlva is folytatódik majd.
- A név is egy beszélgetésből született
A „Boldog Délután” elnevezést egy önkéntes javasolta az első ételosztás után, amikor valaki azt mondta: „Ez tényleg egy boldog délután volt.” A név azóta jelkép lett.
- Több mint 100 000 adag meleg étel 13 év alatt
Ha összeadjuk az elmúlt évek eseményeit, a Boldog Délután szervezői már több mint százezer adag ételt osztottak szét Dunaújvárosban – főként helyi felajánlásokból.
- Mindig friss, helyben főzött étel kerül a tányérra
A Corner Étterem séfjei minden alkalommal aznap készítik el az ételt, helyben, nagy bográcsokban. Nem marad fagyasztott vagy előre csomagolt étel – minden friss és illatos.
- Egy különleges palacsintás nap legendája
2018-ban egy rászoruló hölgy, Soósné Erzsike, aki korábban maga is segítséget kapott, vállalta, hogy egy teljes ételosztás költségét állja. Kérésére gulyásleves és palacsinta került a menübe – a város kézilabdás és vízilabdás lányai pedig közösen sütötték a palacsintákat.
- Az anonim adományozók fontos szereplők
Volt, aki a Dunaújvárosért díj után kapott tiszteletdíját adta a programnak, és olyan is, aki külföldről, név nélkül segített. A 2025-ös őszi ételosztást például egy nyugdíjas hölgy tette lehetővé.
- Nemcsak étel, hanem közösség is születik
A Boldog Délutánon a vendégek leülnek, beszélgetnek, nevetnek. Az ételosztás nem sorban állás, hanem közös asztal – ez a rendezvény egyik legnagyobb különlegessége.
- A szervezők nem csak osztanak, hanem tanulnak is
Bartalos Norbert és Grábics Gábor szerint az évek során a rászorulók embersége, őszintesége és hálája formálta őket. „Azt hisszük, mi adunk, de mindig mi kapunk többet” – vallják.
- Fiatal önkéntesek új hulláma
Az utóbbi években egyre több fiatal csatlakozik: középiskolások, sportolók, sőt családok is jönnek segíteni. Többen közülük ma már rendszeres segítők, akik saját gyerekeiket is hozzák magukkal.
- A szeretet nem szezonális – egész évben tart
Bár sokan karácsonyi jótékonysági akcióként gondolnak rá, a Boldog Délután minden évben több alkalommal is ételt oszt. Tavasszal, nyáron, ősszel és az ünnepek környékén is – mert a szervezők szerint „a szeretet nem csak karácsonykor van”.
