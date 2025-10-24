Boldog Délután: Mert a szeretet nem csak karácsonykor van – videóval

A Boldog Délután immár 13 éve ad ételt, figyelmet Dunaújváros rászorulóinak. Az év során több alkalommal is megszervezett ételosztás célja, hogy a nehéz sorsú emberek ne csupán ételt, hanem emberi törődést és közösségi élményt is kapjanak. Nemzeti ünnepünk napján ismét asztalokkal volt teli a a mozi melletti tér. Az árkádok alatt felállított asztaloknál önfeledten kanalázták a pörköltet. Van, aki a tányérjába meredt, más beszélgetésbe kezdett a többiekkel. Volt olyan is, aki több edényben haza is vitte haza a családnak a frissen főzött ételt. Mindenki vendég volt az ételre, mosolyra és jó szóra... Mert az étel mellé ez is járt.

A Boldog Délután rendezvénye 13. éve szolgálja a dunaújvárosi rászorulókat

Fotó:F.Gy.

A Boldog Délután nem csak karácsonykor van

Az asztalnál egy hölgy ül az arcán meghatódottsággal. Megkérdezem:

– Jól esik? És jól sikerült az étel?

– Nagyon.

– Nagyon?

– Isten áldja a készítőit! Isten áldja!

– Voltak már a Boldog Délutánon?

– Igen.

– És miért tartják jónak?

Mert a szeretet nem csak karácsonykor van, hanem a szervezőknek köszönhetően máskor is.

– Máskor is van egy boldog délutánja annak, aki szegény, mert kap egy jó ételt, beszélgetést, szeretetet, mosolyt, emberséget… meg hitet, hitet adnak nekünk. És köszönjük mindenkinek.

A jó ügyek megtalálják a jó embereket

Bartalos Norbert a feleségével Bartalos Kingával álmodta meg 13 évvel ezelőtt a karitatív ételosztást. Azóta egyre többen, egyre többféle módon csatlakoznak ahhoz, hogy évente többször egy-egy boldog délutánra vendégül látják mindazokat, akik meghívásukra eljönnek. Ahogy arról már írtunk, az idei alkalom különösen megható volt, hiszen egy névtelenséget kérő nyugdíjas hölgy támogatta az eseményt, akinek adománya lehetővé tette, hogy ismét kétszáz adag meleg étel kerüljön az asztalokra.

Ahogy Bartalos Norbert elmondta, cikkünknek köszönhetően mások is csatlakoztak a jeles naphoz, s kaptak gyümölcsöt és csokolédét is.

Egyre többen, egyre többféle módon csatlakoznak a Boldog Délutánhoz

Fotó:F.Gy.

Sertéspörkölt, szeretettel tálalva

A menü ezúttal sertéspörkölt volt tésztával, kovászos uborkával, friss kenyérrel és gyümölccsel, csokoládéval. Üdítő, tea, forralt bor... Kinek, kinek kívánsága szerint.