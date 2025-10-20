A névtelenség melege – egy nyugdíjas támogatja a Boldog Délután ételosztását

A Boldog Délután mozgalom Dunaújvárosban és környékén már több mint egy évtizede segíti a rászorulókat. A kezdeményezés célja, hogy ne csak ételt, hanem közösségi élményt és emberi kapcsolatokat adjon azoknak, akik nehéz helyzetben élnek. Az ételosztások során a szervezők, köztük Bartalos Norbert és felesége Bartalos Kinga mindig a személyességet és a méltóságot tartják szem előtt – legyen szó egy tál meleg ételről, egy mosolyról vagy egy támogató gesztusról. A mostani támogatás azonban még a tapasztalt szervezőket is meghatotta. Egy németországi nyugdíjas hölgy, aki névtelen kíván maradni, egy teljes ételosztás költségét fedezte saját adományából. Az üzenet, amelyet kézzel írt levél formájában küldött el Grábits Gáboron keresztül, mély háláról és közösségi érzésről tanúskodik.

A Boldog Délután csapata most október 23-án ismét várja a rászorulókat, étellel és jó szóval.

Egy különleges levél története

A levélben a hölgy arról ír, hogy nagyra becsüli a Boldog Délután közösségét, és szeretné támogatni azt. Megható sorai között köszönetet mond a szervezőknek, és jókívánságait fejezi ki Bartalos Norbertnek és csapatának.

A kézzel írt üzenet egyszerű, mégis mélyen emberi: „Nagyon nagyra becsülöm munkájukat, ezért szeretnék én is hozzájárulni a közös boldog délután élményéhez.”

A titokzatos adományozó levele

Ez az adomány lehetővé teszi, hogy az őszi ételosztás ismét megvalósuljon. Az október 23-i menü ezúttal sertéspörkölt lesz tésztával, kovászos uborkával, friss kenyérrel és gyümölccsel. Az eseményre 16 órától várják az érintett barátokat és családokat.

A Boldog Délután története

A Boldog Délután kezdeményezést az idén immár 13. éve indították Dunaújvárosban, hogy meleg étellel és közösségi élménnyel segítsék a város rászorulóit. Bartalos Norbert a megálmodója az ötletéhez társakat is talált. Az események szervezésében a Corner étterem munkatársai, séfjei és tulajdonosai is rendszeresen részt vesznek.

Bartalos Norbert,Bartalos Kinga, Grábics Gábor és Pinczési István mellé mindig vannak állandó és alkalmi segítők is. Ahogy Bartalos Norbert visszaemlékezik:

– A legemlékezetesebb adomány pedig éppen a rászorulók közül jött. Az adományozó Soósné Erzsike volt, aki megfogadta, hogy egy alkalommal egy egész Boldog Délután költségét fedezni fogja. A menü azon a délutánon az ő kérésére gulyás leves volt, palacsintával. Ebbe az ételosztásba mindenki besegített: a kézilabdás és vízilabdás lányok tucatjai sütötték a palacsintákat a sikeres ételosztás kedvéért.