Bálint's Pot

18 perce

Ki nem találja, mi volt Bodrogi Gyula gyermekkori kedvence – a dunaújvárosi séf elkészítette neki (videóval)

Címkék#legenda#Süsü#Németh Bálint#privát séf#kedvenc étel#élmény#Bodrogi Gyula#Dunaújváros#Nemzet Színésze

Az ország legendás színésze Bodrogi Gyula, a Nemzet Művésze generációk kedvence. Most a privát séf, Németh Bálint jóvoltából megtudtuk azt is, mi volt gyermekként a kedvenc étele.

Gallai Péter

Nemrégiben írtuk Németh Bálintról, a Balint's Pot megálmodójáról, az egyre népszerűbb gasztronómiai internetes oldal ötletgazdájáról és privát séfjéről. Aki tizenkilenc éves koráig Dunaújvárosban élt, a szülei most is itt laknak. Így nem szakadt el szülővárosától, sőt, az is előfordul, hogy az ő kertjükben készít videókat, amelyek óriási nézettséggel futnak. Ő találta ki azt is, hogy ismert emberekkel összefutva elkészíti a kedvenc ételüket, legyen szó bármiről. Legutóbb a Nemzeti Színház büféjében Bodrogi Gyula volt az, akivel találkozott, kinek neve generációk számára egyet jelent a színházi és televíziós élményekkel, sokaknak ő az ország "Süsüje". Tőle arról érdeklődött, mi volt a kedvenc gyermekkori étele.

Bodrogi Gyula
Németh Bálint és Bodrogi Gyula
Fotó: Balint's Pot

Bodrogi Gyula karácsonykor is ezt ette volna

Bodrogi Gyulának nem kellett sokat gondolkodnia a válaszon, szinte azonnal rávágta határozottan, hogy a túrós csusza, de a miértjére nem tudott válaszolni. Azonban bármikor kérdezték, volt szó akár karácsonyról, mindig ezt kérte. Bálint séf ezután megkérdezte: – De nem cukrosan, ugye? Nyugtasson meg Gyuszi bácsi!

A színészlegenda erre úgy válaszolt:

Nem szabad ilyen szentségtörő dolgokat még kérdezni sem.

Aztán a szakács elkészítette a kedvencet jó sok mangalica szalonnával, majd visszatért Bodrogihoz, akinek nagyon ízlett az étel.

– Soha nem hittem volna, hogy Bodrogi Gyulának készíthetek egy nap túrós csuszát.
Nem csak fizikálisan fitt, 91 éves korához képest kb. 20 évet letagadhatna, de szellemileg és humorilag is a toppon van. Megtiszteltetés volt a Nemzeti Színhaz büféjében időt tölteni vele! 

Nagyszerű ember és remek példa arra, hogy méltósággal is meg lehet öregedni 

– írta közösségi oldalán a séf.

