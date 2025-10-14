október 14., kedd

Figyelemfelhívás

1 órája

Gyerekek a zebrán, a biztonságos közlekedésért akcióztak

A Dózsa iskola negyedikesei, az évkezdéshez kapcsolódóan immár hagyományosan a reggel iskolába érkezőknek és a munkába igyekvő járókelőknek segítettek az úton való átkelésben rendőrökkel karöltve.

Gallai Péter

A biztonságos közlekedés fontosságára hívta fel a figyelmet a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola 4. b osztálya a napokban. Mint arról az intézmény közösségi oldala beszámolt, a reggel iskolába érkező gyermekeknek és a munkába igyekvő járókelőknek segítettek az úton való átkelésben a rend őreivel karöltve. Mindezt úgy tették, hogy a gyerekek által készített papírlapokból kirakták a "Köszönjük!" feliratot, megköszönve az autósoknak, hogy vigyáznak rájuk. 

biztonságos közlekedés
A biztonságos közlekedés fontosságára hívták fel ismét a figyelmet a kisdiákok
Fotó: Dózsa iskola

A biztonságos közlekedés 

A kezdeményezés nem újkeletű, a diákok tavaly is szerveztek ilyen akciót. Akkor Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese elmondta, a biztonság szempontjából a Móricz és a Dózsa iskola környéke számít frekventált területnek, hiszen 2x2 sávos úttest vezet feléjük, illetve a helyszínek adottságai miatt a parkoló autók is akadályozhatják a megfelelő kilátást. A tanévkezdések alkalmával egy hónapig nagyobb rendőri jelenlétet tapasztalhatnak a közlekedők ezeknél a gyalogátkelőhelyeknél évről évre. Nemcsak az a cél, hogy a biztonságos átkelést segítsék, hanem tulajdonképpen azt is nyomatékosítják a közlekedés valamennyi résztvevője számára, hogy lassabban, körültekintőbben, óvatosabban haladjanak útjuk során. 

Kapu Tibor űrhajóssal találkozhattak dózsás diákok

Nem akármilyen élményben volt része a dunaúvárosi Dózsa György Általános Iskola szerencsés diákjainak. A Kutatók Éjszakáján találkozhattak Kapu Tibor úrhajóssal.

 

 

