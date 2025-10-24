október 24., péntek

Kompót készítése

3 órája

A birsalmáról, ami piaci hiánycikk

Címkék#birsalma hiány#fahéj#piac#stand#Dunaújváros#kompót

Péntek délelőtt a birsalma jegyében néztünk körül a piacon. Amikor erről döntöttünk, nem is gondoltuk volna, milyen keményfába vágjuk a fejszénket. A dunaújvárosi piacon ugyanis birsalmahiány volt.

Agárdy Csaba
A birsalmáról, ami piaci hiánycikk

A birsalma ritka csemege a dunaújvárosi piacon

Fotó: Agárdy Csaba

Két kört tettünk a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon, amikor még birsalma-terméknek se híre, se hamva nem volt. Az árusoknál érdeklődve, arra jutottunk, hogy nem lesz szerencsénk, mivel, akiket ajánlottak, azoknál már elfogyott a birsalma és a birsalmasajt is. Végül ránk mosolygott a szerencse, és az egyik standnál találtunk birsalmát, kilóját 1190 forintért. Hogy kevés volt az idei termés, mint például korábban a cseresznyéből és a meggyből, vagy ennyire népszerű a birsalma, nem tudhatjuk, de az tény, mindössze egy standon vásárolhattunk a csemegéből. 

birsalma
A piacon nagy volt a jövés-menés, a birsalma viszont hiánycikk volt
Fotó: Agárdy Csaba

A birsalma felhasználási módjai

De mit is kell tudnunk a birsalmáról?  Többféle módon feldolgozhatjuk, készíthetünk belelő lekvárt, kompótot, sajtot, vagy éppen pálinkát, ami igazi kuriózum. A birsalma egy illatos gyümölcs, amelyet ma már ritkábban fogyasztunk nyersen, inkább feldolgozva használják. (Ennek oka, hogy a birs nagyon kemény, nehéz megpucolni, szeletelni, ezért a fogyasztása nehézkes.) Gazdag vitaminokban (C- és B-vitaminok), ásványi anyagokban (vas, réz, kálium, foszfor) és antioxidánsokban, amelyek jótékony hatással vannak az immunrendszerre, a szív- és érrendszerre, valamint az emésztésre. A legnépszerűbb felhasználási módja a kompót készítése. Hat adaghoz szükségünk van másfél kg birsalmára, 30 dkg cukorra másfél darab citrom levére, háromnegyed darab citrom héjára, 9 darab szegfűszegre, 4,5 darab fahéjra rúd formájában és 9 dl vízre. Az elkészítése kimondottan egyszerű: a birsalma héját alaposan mossuk le, dörzsöljük meg. Ezután negyedeljük, vágjuk ki a magházát (ehhez éles késre lesz szükségünk a birslama keménysége miatt.) A vizet öntsük bele egy lábasba, facsarjuk bele a citrom levét, majd ebbe tegyük a birsalmadarabokat. (A citromlére elsősorban azért van szükség, hogy az alma ne barnuljon meg, megtartsa eredeti színét.) Ezután adjuk hozzá a cukrot, és keverjük jól össze. Tegyük a fűszereket egy másik lábasba, majd öntsünk rá egy kevés vizet, forraljuk néhány percig, hogy a fűszerek ízei  kioldódjanak. Szűrjük le, majd öntsük a leszűrt fűszeres vizet a birsalmákra, annyit, amennyi ellepi. Addig főzzük, amíg a gyümölcs megpuhul. Ezután már csak azt kell megvárni, hogy a kompótunk kihüljön, és máris fogyaszthatjuk.

