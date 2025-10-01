október 1., szerda

Dunaföldvár

40 perce

„Így érzem jól magam, ahogy vagyok.” – A Bikini-frontember erőről, zenéről és szeretetről vallott (képgalériával)

Címkék#bikini#D. Nagy Lajos#koncert

Nagyon jó, de értelemszerűen nagyon rövid volt az első része, hiszen pénteken délután kezdődött! A rosszkedvű emlékeink miatt gyakran lestük az időjárás jelentéseket, de itt a környékünkön csak Nagykarácsonyban és Előszálláson kaptunk egy jó kis esős riogatást a késő délutánra, de aki kemény, az így is bevállalta a dunaföldvári utazást és biztosan nem bánta meg, már csak a Bikini koncert miatt sem.

Balogh Tamás
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A rendezőknek, a vendéglátóknak, a borházaknak, az árusoknak a polgárőröknek és a mindenféle szolgáltatóknak a pénteki esemény, bár természetesen nagyon komolyan vették, igazából csak egy jelmezes próba volt a szombati telt házas esemény előtt. Kimondhatjuk, hogy minden és mindenki biztatóan, jól működött. Készen álltak a nagy napra, a Bikini és a Follow The Flow koncertre!

Bikini
Az első este sztárfellépője a Bikini volt
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A közönségnek már első este is komoly dolga volt 

A program a hagyományos nóta és operett gálával kezdődött. A műfaj híveinek valószínűleg telitalálat volt a műsor, ahol kiváló művészek: Kalocsai Zsuzsa operettprimadonna, Bokor János, Csuti Csaba, és Szávolovics Gabriella, valamint az őket kiszolgáló Puka Károly prímás és zenekara varázsolta el a telt-sátornyi mosolygós közönséget!

Aznap este azt hittük, hogy valószínűleg a hétvége könnyűzenei csúcspontját a lelkileg is felfrissült Bikini együttes adta. Ugyanis D. Nagy Lajos most is elhitette a szépszámú közönséggel, hogy még mindig szerelmes szívvel is énekel. A két nagy lírikusuk Makovics Dénes tanár úr a fúvós hangszereivel, Lukács Péter pedig a gitárjátékával csalta a könnyeket az elhivatott rajongók szemébe. Gombkötő Dániel az új billentyűs is jól szolgálta a zenekart, Mihalik Viktor a doboknál tartott egy ragyogó bemutatót. A két vendég vokalista, Domonkos Dominika és Hüse Janka remekül egészítette ki a „bikinis hangzást” és azt is elismerhetjük, hogy optikailag is megdobta a hibátlan produkciót. 

A Bikini főnöke: Németh Alajos, Lojzi 

A basszusgitárral ezúttal is olyan támaszt adott a zenekarnak, hogy onnét csak szárnyalniuk lehetett. Egyúttal látható – hallható eszközök és manírok nélkül is kézben tartotta a rockzenei ünnepséget, majd végül mindenki örömére a hívei elé állt, igazi művészként szólt hozzájuk és a szeretetre szavazott! Ezzel aztán lángra lobbantotta a finálé hangulatát. Sóhajts egyet és mondd ki nyugodtan, a maguk műfajában egy hibátlan bulit csináltak!

Németh Alajos, Lojzi
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

D. Nagy Lajossal is beszélgettünk

A Bikini számos formációváltást és szüneteket követően a magyar pop-rockzene egyik legnagyobb klasszikusává vált. Ez a számukra jelentős fordulat D. Nagy Lajos nevéhez is köthető. A mostani időszakra újból felépítette magát, száguld a zenekar és jókedvűen állt a mikrofon elé.

– Remélem te állítottad meg a nagy esőt a város határában?!
– Remélem, hogy igen, és hála Istennek ez egy nagy szerencse, mert semmiképpen sem szerettem volna, ha elázik a közönségünk! Eddig egyszer maradt el a koncertünk az eső miatt. Erdélyben, amikor a felhőszakadás miatt fél lábszárig ért a víz a nézőtér helyén. Sajnos akkor nem lehetett őket megtáncoltatni. 

– Körbejártam a közönségeteket, a tizenháromtól a hetvenhárom évesekig terjed az életkorunk
– Szerencsére ez általában mindenütt így alakul, és ami nagyon jó, hogy a hozzánk érkezők nagyobb része, a negyvenéves korhatár alattiak. 

D. Nagy Lajos Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Melyik korosztályhoz szólnak a ti dalaitok?
– Ezekből a dolgokból is látszik, hogy minden korosztályhoz. Valamennyien megtalálják bennük a maguk szellemét. 

– Úgy látom rajtuk, hogy még mindig hiteles, ha egy szerelmes dalt énekelsz!
– Igen, mert valószínűleg még mindig tudok szeretni - mondta széles mosollyal.

– Úgy tűnik, hogy jó formában vagy. Egészségesnek tűnsz, mosolyogni tudsz, és huncut a szemed. Gyúrsz rá, hogy egészséges maradj?
– Heti négy edzésem van. Konditerembe járok, gépek, súlyzók az ottani játékszereim. Hidd el, hogy jót tesz. Nem hagyom el magamat. 

– Emlékezek a Rolls frakciós időszakodra, amikor Dunaújvárosban a Bartók színházban, az akkori helyi zenekarok tagjait instruáltad, hogy miként viselkedjenek a színpadon. Van még ilyen, hogy a kései utódoknak segítesz?
– Hogy ne lenne! Mindenkinek segítek, aki megkér rá. Nyilván elsősorban a zenész szakmából, de amióta kiderült, hogy sportolni kezdtem, már edzésterveket is írtam másoknak. Egész életemben ilyen lojális, azt is mondhatjuk, hogy jószívű ember voltam. 

Bikini koncert Dunaföldváron, a Szüreti Fesztiválon

Fotók: Balogh Tamás

– Ez összefért a rocksztár személyével?
– Abszolút összefért. Mivel a zene a szeretet nyelve, ezek a dolgok összeegyeztethetők. 

– Amióta ismerlek, mindig énekeltetsz bennünket, a közönséget… Most már tanár urasan felkérdezed a leckét?
– Ez pontosan így is van. És az különösen jó, hogy Nyitrától-Brassóig mindenütt tudják az összes szövegeinket.

– Mikor vetted észre, hogy „nagy a baj”, mert belőled rocksztár lesz?!
– Három éves koromban. Akkor ültem először a zongorához. És már akkor elképzeltem, hogy zongorázni és énekelni fogok a színpadon. az emberek pedig állva fognak tapsolni.

– Voltak, akik biztattak?
– Persze. Folyamatosan és sokan. Először a szüleim, majd a barátok is.

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– A teljes repertoárotok, a kész életmű a fejedben és a szívedben van. Arra már nem kell energiát fordítani. Mi lenne, ha valaki előállna neked egy új dallal?
– Örömmel veszem. Éppen az lemúlt hetekben írtam két új dalt. 

– Akkor nem csak szellemileg, hanem a szíveddel is benne vagy a folytatásban?
– Persze. Ez nem olyan szakma, amit csak úgy abba lehet hagyni. és az is érdekes, hogy kinek és miről szóljanak a dalok. Nekem vagy egy világnézetem, egy mód, ahogy látom a világot. És én mindig az alapján írom a dalokat. 

– A megjelenésed, a farmer és a bőrdzseki végigkísért téged. Nem szereted a tarka-barka külsőségeket?
– Én így érzem jól magam, ahogy vagyok. Nem akarok magamhoz képest rikítóan megjelenni. az már nem én lennék.

– Ugye megígéred, hogyha húsz év múlva idegördülök egy járókerettel, akkor is kitudlak csalogatni, hogy kiszedjem belőled az akkori gondolataidat?!
– Reméljük, hogy mind a ketten itt leszünk jó erőben, egészségben és a közönség is kíváncsi lesz a dalainkra - zárta nevetve a beszélgetést D. Nagy Lajos.

 

