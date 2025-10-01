„Így érzem jól magam, ahogy vagyok.” – A Bikini-frontember erőről, zenéről és szeretetről vallott (képgalériával)

A rendezőknek, a vendéglátóknak, a borházaknak, az árusoknak a polgárőröknek és a mindenféle szolgáltatóknak a pénteki esemény, bár természetesen nagyon komolyan vették, igazából csak egy jelmezes próba volt a szombati telt házas esemény előtt. Kimondhatjuk, hogy minden és mindenki biztatóan, jól működött. Készen álltak a nagy napra, a Bikini és a Follow The Flow koncertre!

Az első este sztárfellépője a Bikini volt

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A közönségnek már első este is komoly dolga volt

A program a hagyományos nóta és operett gálával kezdődött. A műfaj híveinek valószínűleg telitalálat volt a műsor, ahol kiváló művészek: Kalocsai Zsuzsa operettprimadonna, Bokor János, Csuti Csaba, és Szávolovics Gabriella, valamint az őket kiszolgáló Puka Károly prímás és zenekara varázsolta el a telt-sátornyi mosolygós közönséget!

Aznap este azt hittük, hogy valószínűleg a hétvége könnyűzenei csúcspontját a lelkileg is felfrissült Bikini együttes adta. Ugyanis D. Nagy Lajos most is elhitette a szépszámú közönséggel, hogy még mindig szerelmes szívvel is énekel. A két nagy lírikusuk Makovics Dénes tanár úr a fúvós hangszereivel, Lukács Péter pedig a gitárjátékával csalta a könnyeket az elhivatott rajongók szemébe. Gombkötő Dániel az új billentyűs is jól szolgálta a zenekart, Mihalik Viktor a doboknál tartott egy ragyogó bemutatót. A két vendég vokalista, Domonkos Dominika és Hüse Janka remekül egészítette ki a „bikinis hangzást” és azt is elismerhetjük, hogy optikailag is megdobta a hibátlan produkciót.

A Bikini főnöke: Németh Alajos, Lojzi

A basszusgitárral ezúttal is olyan támaszt adott a zenekarnak, hogy onnét csak szárnyalniuk lehetett. Egyúttal látható – hallható eszközök és manírok nélkül is kézben tartotta a rockzenei ünnepséget, majd végül mindenki örömére a hívei elé állt, igazi művészként szólt hozzájuk és a szeretetre szavazott! Ezzel aztán lángra lobbantotta a finálé hangulatát. Sóhajts egyet és mondd ki nyugodtan, a maguk műfajában egy hibátlan bulit csináltak!

Németh Alajos, Lojzi

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

D. Nagy Lajossal is beszélgettünk

A Bikini számos formációváltást és szüneteket követően a magyar pop-rockzene egyik legnagyobb klasszikusává vált. Ez a számukra jelentős fordulat D. Nagy Lajos nevéhez is köthető. A mostani időszakra újból felépítette magát, száguld a zenekar és jókedvűen állt a mikrofon elé.