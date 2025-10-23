7 órája
Békemenet és hősi emlékek – Dr. Mészáros Lajos az 56-os forradalomra emlékezik
Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, a közösségi oldalán tisztelgett az 1956-os forradalom hősei előtt, és felhívta a figyelmet a Békemenet jelentőségére.
A képviselő kiemelte, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléke nem csupán a múlt része, hanem tanulság a jelen számára is. Hangsúlyozta a Békemeneten való részvétel és a közösségi összefogás fontosságát, kiemelve, hogy a magyar nemzet ma is a béke és a szabadság oldalán áll. Megosztotta, hogy személyesen is részt vesz az idei megemlékezésen, ezzel tisztelegve azok előtt, akik életüket adták a szabadságért.
Békemenet és tisztelet az 1956-os forradalom hősei előtt
Dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő, posztjában idézte Szentkúti Ferenc Hősköltemény egy pesti srácról című művéből a következő részletet:
Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett apró kamasz!
Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!
