Békemenet és hősi emlékek – Dr. Mészáros Lajos az 56-os forradalomra emlékezik

A képviselő kiemelte, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléke nem csupán a múlt része, hanem tanulság a jelen számára is. Hangsúlyozta a Békemeneten való részvétel és a közösségi összefogás fontosságát, kiemelve, hogy a magyar nemzet ma is a béke és a szabadság oldalán áll. Megosztotta, hogy személyesen is részt vesz az idei megemlékezésen, ezzel tisztelegve azok előtt, akik életüket adták a szabadságért.

Forrás: Dr. Mészáros Lajos Facebook oldala

Békemenet és tisztelet az 1956-os forradalom hősei előtt

Dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő, posztjában idézte Szentkúti Ferenc Hősköltemény egy pesti srácról című művéből a következő részletet:

Te pesti srác,

Te napköziben nevelkedett apró kamasz!

Te, akinek élete mindössze

Vagy tizenöt sivár tavasz.

Téged, ki ezt a drága élted

hazádért így adtad oda,

amíg magyar él a földön:

nem felejtünk el soha!