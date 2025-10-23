6 órája
Dunaújvárosból is sokan csatlakoztak a Békemenethez (videóval)
Dunaújvárosból és a környező településekről is útnak indultak a résztvevők a Békemenetre.
Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be arról, hogy szép számban gyűltek össze Dunaújvárosból és környékéről a Békemenetre indulók.
A Békemenet üzenete
Ez a nap nemcsak a múlt dicsőségét idézi fel, hanem annak üzenetét is hordozza, hogy a magyar nemzet ma is a béke és a szabadság mellett áll. Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő egy rövid, mégis fontos mondanivalót hordozó videót tett közzé közösségi oldalán. Tekintsék meg:
Békemenet útvonala
Az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd – Nyugati tér – Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os forradalom hőseire.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!