Magyar nemzet

6 órája

Dunaújvárosból is sokan csatlakoztak a Békemenethez (videóval)

Dunaújvárosból és a környező településekről is útnak indultak a résztvevők a Békemenetre.

Duol.hu

Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be arról, hogy szép számban gyűltek össze Dunaújvárosból és környékéről a Békemenetre indulók.

Békemenet
Dunaújvárosból és térségéből is szép számban indultak résztvevők a Békemenetre, Dr. Mészáros Lajos egy rövid videót is megosztott.
Forrás: Dr. Mészáros Lajos Facebook-oldala

A Békemenet üzenete

Ez a nap nemcsak a múlt dicsőségét idézi fel, hanem annak üzenetét is hordozza, hogy a magyar nemzet ma is a béke és a szabadság mellett áll. Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő egy rövid, mégis fontos mondanivalót hordozó videót tett közzé közösségi oldalán. Tekintsék meg:

Békemenet
Forrás: Dr. Mészáros Lajos Facebook-oldala

Békemenet útvonala

Az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd – Nyugati tér – Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os forradalom hőseire.

